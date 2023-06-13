https://sputnikarabic.ae/20230613/باكستان-تعلن-حالة-التأهب-القصوى-مع-اقتراب-إعصار-بيبارجوي-1078073922.html

باكستان تعلن حالة التأهب القصوى مع اقتراب إعصار "بيبارجوي"

باكستان تعلن حالة التأهب القصوى مع اقتراب إعصار "بيبارجوي"

اقترب إعصار "بيبارجوي" من إقليم السند الساحلي، جنوب باكستان، حيث أصبح يبعد عن مدينة كراتشي الساحلية مسافة 380 كيلومترا، وفقا لمركز التحذير من الأعاصير التابع... 13.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-13T21:52+0000

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إسلام أباد - سبوتنيك. وقال رئيس سلطات إدارة الكوارث الوطنية في باكستان الجنرال إنعام حيدر مالك، اليوم الثلاثاء، إنه تم إعلان حالة التأهب القصوى وأنه سيتم نقل حوالي 100 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمنا، بحلول مساء غد الأربعاء، في محاولة لضمان سلامة المواطنين الذين يعيشون في المناطق الساحلية قبل أن يبلغ الإعصار ذروته.ويتوقع المراقبون أن يصل الإعصار يوم 15 يونيو/ حزيران إلى المناطق اليابسة بين كراتشي الباكستانية ومنطقة غوجارات الهندية.وفي نفس الوقت، قالت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن، إن الإعصار يتجه إلى إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وفقا لقناة "جيو نيوز" الباكستانية.وتقول السلطات إنها تتوقع عواصف رعدية ورياح محملة بالغبار مع أمطار شديدة وغزيرة في أغلب مناطق إقليم السند، كما ستبلغ سرعة الرياح بين 100 إلى 140 كيلومترا في الساعة في تلك المناطق.ووفقا للسلطات الباكستانية فإن الرياح الناتجة عن الإعصار قد بدأت وقد تعطلت بسببها بعض خطط الشحن البحري.كما تتوقع السلطات أن تخف العاصفة حتى يوم 17 يونيو، حيث وجهت السلطات الصيادين بعدم ممارسة الصيد في البحر حتى 17 يونيو.وخلال اجتماع له، وجه رئيس الوزراء الباكستاني السلطات لاستخدام جميع الموارد لحماية الناس، كما ناشد وزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري الناس للتعاون وأخذ الاحتياطات اللازمة.وشهدت مناطق متفرقة في باكستان أمطارا موسمية غزيرة خلال الأيام الماضية، وتعرضت مناطق في إقليم خيبر بختونخوا إلى أمطار غزيرة وسيول تسببت بموت 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات، كما شهدت مناطق في إقليمي البنجاب (شرق) والسند (جنوب) أيضا أمطارا تسببت في سقوط ضحايا وإصابات.

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