عربي
الرئيس الجزائري يصل إلى روسيا في زيارة رسمية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230613/ستولتنبرغ-الهجوم-المضاد-يقوي-موقف-كييف-التفاوضي-1078073489.html
ستولتنبرغ: الهجوم المضاد يقوي موقف كييف التفاوضي
ستولتنبرغ: الهجوم المضاد يقوي موقف كييف التفاوضي
اعتبر الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن "الهجوم المضاد سيسمح لكييف بتعزيز موقفها في المفاوضات المستقبلية (مع روسيا)". 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T20:33+0000
2023-06-13T20:33+0000
الناتو
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
وقال ستولتنبرغ، خلال محادثات في الولايات المتحدة مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن: "شنّ الأوكرانيون هجومًا، وهم يتقدمون، ويعززون مواقفهم".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن هجوم الجيش الأوكراني حاليا يشمل أربعة محاور، وقد فشل في جميعها.وأضاف بوتين: "أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتباين وفقًا للوضع الراهن، لكن بشكل عام تظل كما هي وذات طبيعة أساسية لروسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-يعلن-أن-نزع-الترسانة-العسكرية-الأوكرانية-يتم-إنجازه-تدريجيا--عاجل-1078066735.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, رصد عسكري
الناتو, رصد عسكري

ستولتنبرغ: الهجوم المضاد يقوي موقف كييف التفاوضي

20:33 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
اعتبر الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن "الهجوم المضاد سيسمح لكييف بتعزيز موقفها في المفاوضات المستقبلية (مع روسيا)".
وقال ستولتنبرغ، خلال محادثات في الولايات المتحدة مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن: "شنّ الأوكرانيون هجومًا، وهم يتقدمون، ويعززون مواقفهم".
من السابق لأوانه الحديث، لكننا نعلم أنه كلما استعاد الأوكرانيون المزيد من الأراضي، كلما كان موقفهم على طاولة المفاوضات أقوى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلن أن نزع الترسانة العسكرية الأوكرانية يتم إنجازه تدريجيا
14:57 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن هجوم الجيش الأوكراني حاليا يشمل أربعة محاور، وقد فشل في جميعها.
أوكرانيا لم تنجح في أي من الأقسام في الهجوم المضاد، فلديهم خسائر فادحة.
وأضاف بوتين: "أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتباين وفقًا للوضع الراهن، لكن بشكل عام تظل كما هي وذات طبيعة أساسية لروسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Поврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала