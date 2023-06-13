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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1078039461.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T03:30+0000
2023-06-13T03:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار الجوي في مقاطعات، نيكولاييف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد، خاركوف، بولتافا، سومي، أوديسا، كييف، تشيرنيغيف، تشيركاسي، فينيتسا، جيتومير، وكذلك في أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.ووفقًا لبيانات الخريطة، توسع نطاق حالة التأهب الجوي من الساعة 03:40 إلى 03:52 إلى باقي المناطق في أوكرانيا.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية. تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-أوكراني-عدة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية--1077237815.html
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كييف, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
كييف, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

03:30 GMT 13.06.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار الجوي في مقاطعات، نيكولاييف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد، خاركوف، بولتافا، سومي، أوديسا، كييف، تشيرنيغيف، تشيركاسي، فينيتسا، جيتومير، وكذلك في أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.
ووفقًا لبيانات الخريطة، توسع نطاق حالة التأهب الجوي من الساعة 03:40 إلى 03:52 إلى باقي المناطق في أوكرانيا.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أوكراني: عدة انفجارات تهز العاصمة كييف
19 مايو, 22:31 GMT
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية. تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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Последствия удара из РСЗО HIMARS по жилому дому в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:03 GMT
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