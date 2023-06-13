https://sputnikarabic.ae/20230613/صفارات-الإنذار-تدوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1078039461.html
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T03:30+0000
2023-06-13T03:30+0000
2023-06-13T03:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
صفارات الإنذار
أخبار أوكرانيا
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سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار الجوي في مقاطعات، نيكولاييف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد، خاركوف، بولتافا، سومي، أوديسا، كييف، تشيرنيغيف، تشيركاسي، فينيتسا، جيتومير، وكذلك في أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.ووفقًا لبيانات الخريطة، توسع نطاق حالة التأهب الجوي من الساعة 03:40 إلى 03:52 إلى باقي المناطق في أوكرانيا.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية. تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-أوكراني-عدة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية--1077237815.html
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كييف, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
كييف, صفارات الإنذار, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
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أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار الجوي في مقاطعات، نيكولاييف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد، خاركوف، بولتافا، سومي، أوديسا، كييف، تشيرنيغيف، تشيركاسي، فينيتسا، جيتومير، وكذلك في أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.
ووفقًا لبيانات الخريطة، توسع نطاق حالة التأهب الجوي من الساعة 03:40 إلى 03:52 إلى باقي المناطق في أوكرانيا.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية. تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.