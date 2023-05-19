https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-أوكراني-عدة-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية--1077237815.html
إعلام أوكراني: عدة انفجارات تهز العاصمة كييف
إعلام أوكراني: عدة انفجارات تهز العاصمة كييف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، بسماع انفجارات في العاصمة الأوكرانية، كييف، وذلك عقب إعلان حالة التأهب الجوي في المدينة، تحسبا لقصف روسي. 19.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-19T22:31+0000
2023-05-19T22:31+0000
2023-05-19T22:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وذكر موقع "سترانا" الأوكراني في قناته على موقع تيليغرام: "انفجارات في كييف".ووفقًا للخريطة الرقمية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة الإنذار الجوي في كييف في الساعة 12:41 صباحًا بتوقيت موسكو.وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230519/إعلام-انفجارات-في-منطقتي-تشيرنيهيف-وجيتومير-بأوكرانيا-1077237665.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلام أوكراني: عدة انفجارات تهز العاصمة كييف
22:31 GMT 19.05.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 19.05.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم السبت، بسماع انفجارات في العاصمة الأوكرانية، كييف، وذلك عقب إعلان حالة التأهب الجوي في المدينة، تحسبا لقصف روسي.
وذكر موقع "سترانا" الأوكراني في قناته على موقع تيليغرام: "انفجارات في كييف".
ووفقًا للخريطة الرقمية عبر الإنترنت التابعة لوزارة التحول الرقمي في أوكرانيا، تم إعلان حالة الإنذار الجوي في كييف
في الساعة 12:41 صباحًا بتوقيت موسكو.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك
وبولتافا وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.