https://sputnikarabic.ae/20230613/مراسل-سبوتنيك-اندلاع-حريق-بريف-دمشق-جراء-سقوط-أحد-صواريخ-العدوان-الإسرائيلي-1078074634.html
اندلاع حريق في منطقة "الكسوة" بريف دمشق جراء العدوان الإسرائيلي
اندلاع حريق في منطقة "الكسوة" بريف دمشق جراء العدوان الإسرائيلي
ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" في دمشق، صباح اليوم الأربعاء، أن حريقًا اندلع في منطقة "الكسوة"، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوب العاصمة دمشق، جراء سقوط أحد... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T22:33+0000
2023-06-13T22:33+0000
2023-06-13T22:52+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
دمشق
ريف دمشق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1a/1046105664_0:63:1198:737_1920x0_80_0_0_cda2b00f69729bc46797385a78dd7cde.jpg
وقال المراسل إن فرق الإطفاء والدفاع المدني وفرق الإسعاف هرعت، على الفور، إلى موقع الحادث، حيث باشرت بجهودها للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق.وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لعدوان إسرائيلي استهدف عددًا من المواقع في محيط العاصمة دمشق.وأوضح المصدر أن العدوان تم تنفيذه بواسطة طائرات إسرائيلية معادية أطلقت عددًا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة.وأشار المصدر إلى أن الطائرات الإسرائيلية قامت بإطلاق موجتين من صواريخ جو-أرض، ولكن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية وتم إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها المقصودة.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره
https://sputnikarabic.ae/20230613/مراسل-سبوتنيك-أصوات-انفجارات-تسمع-في-محيط-العاصمة-السورية-دمشق-1078074536.html
https://sputnikarabic.ae/20230102/سوريا-مقتل-عسكريين-اثنين-وإصابة-مثلهما--وخروج-مطار-دمشق-الدولي-عن-الخدمة-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1071837540.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1a/1046105664_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_d24473a72452a997bf894aa20f898831.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دمشق, ريف دمشق, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دمشق, ريف دمشق, العالم العربي
اندلاع حريق في منطقة "الكسوة" بريف دمشق جراء العدوان الإسرائيلي
22:33 GMT 13.06.2023 (تم التحديث: 22:52 GMT 13.06.2023) تابعنا عبر
ذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" في دمشق، صباح اليوم الأربعاء، أن حريقًا اندلع في منطقة "الكسوة"، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوب العاصمة دمشق، جراء سقوط أحد الصواريخ خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقال المراسل إن فرق الإطفاء والدفاع المدني وفرق الإسعاف هرعت، على الفور، إلى موقع الحادث، حيث باشرت بجهودها للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل "سبوتنيك"، بسماع أصوات انفجارات
في محيط العاصمة السورية دمشق.
وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل "سبوتنيك
" بأن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لعدوان إسرائيلي استهدف عددًا من المواقع في محيط العاصمة دمشق.
وأوضح المصدر أن العدوان تم تنفيذه بواسطة طائرات إسرائيلية معادية أطلقت عددًا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة.
وأشار المصدر إلى أن الطائرات الإسرائيلية قامت بإطلاق موجتين من صواريخ جو-أرض، ولكن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية وتم إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها المقصودة.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره