https://sputnikarabic.ae/20230614/الأهلي-المصري-يتلقى-أغلى-عرض-في-تاريخه-لبيع-مدافعه-عبد-المنعم-للهلال-السعودي-1078106070.html
الأهلي المصري يتلقى أغلى عرض في تاريخه لبيع مدافعه عبد المنعم للهلال السعودي
الأهلي المصري يتلقى أغلى عرض في تاريخه لبيع مدافعه عبد المنعم للهلال السعودي
تلقى الأهلي المصري أغلى عرض في تاريخه لبيع المدافع محمد عبد المنعم لنادي الهلال السعودي. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T16:10+0000
2023-06-14T16:10+0000
2023-06-14T16:10+0000
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وتبلغ قيمة عرض بيع المدافع المتألق لبطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 12 مليون دولار، وفق ما كشفه برنامج "+90".وبحسب المصدر ذاته، لم تحسم إدارة الفريق المصري بعد العرض الأغلى في تاريخ النادي، لاسيما في ظل الأهمية التي يمثلها عبد المنعم في خط دفاع القلعة الحمراء.وتألق عبد المنعم هذا الموسم، وسجل الهدف الوحيد للأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والذي منح الأهلي لقب البطولة القارية للمرة الـ11 في تاريخه.
https://sputnikarabic.ae/20230611/الأهلي-المصري-يفوز-بدوري-أبطال-إفريقيا-للمرة-الحادية-عشرة-في-تاريخه-1078013926.html
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منوعات, رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي الأهلي, الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, نادي الأهلي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الأهلي المصري يتلقى أغلى عرض في تاريخه لبيع مدافعه عبد المنعم للهلال السعودي
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تلقى الأهلي المصري أغلى عرض في تاريخه لبيع المدافع محمد عبد المنعم لنادي الهلال السعودي.
وتبلغ قيمة عرض بيع المدافع المتألق
لبطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 12 مليون دولار، وفق ما كشفه برنامج "+90".
وبحسب المصدر ذاته، لم تحسم إدارة الفريق المصري بعد العرض الأغلى في تاريخ النادي، لاسيما في ظل الأهمية التي يمثلها عبد المنعم في خط دفاع القلعة الحمراء.
وتألق عبد المنعم هذا الموسم، وسجل الهدف الوحيد للأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والذي منح الأهلي لقب البطولة القارية
للمرة الـ11 في تاريخه.