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https://sputnikarabic.ae/20230614/بوغدانوف-يؤكد-انعقاد-اجتماع-روسي-تركي-سوري-إيراني-في-أستانا-يوم-21-يونيو-الجاري-1078084930.html
بوغدانوف يؤكد انعقاد اجتماع روسي تركي سوري إيراني في أستانا يوم 21 يونيو الجاري
بوغدانوف يؤكد انعقاد اجتماع روسي تركي سوري إيراني في أستانا يوم 21 يونيو الجاري
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، بأن لقاء نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T09:37+0000
2023-06-14T09:37+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "سيتوجه وفد روسي كبير إلى عاصمة كازخستان أستانا، حيث سيعقد لقاء، يوم 21 يونيو، على مستوى نواب وزراء الخارجية للدول الأربعة".وأضاف أن "مسودة خريطة الطريق الروسية جاهزة، مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل، نأمل أن يسمح لنا الاجتماع في أستانا بإحراز تقدم جاد".يذكر أنه في نهاية نيسان/أبريل الماضي، عقد وزراء دفاع الدول الأربع محادثات في موسكو، وأعلنت حينها وزارة الدفاع السورية أن مسألة انسحاب القوات التركية من أراضي الجمهورية العربية السورية، نوقشت خلال الاجتماع.وجاءت المحادثات، التي جرت في أبريل الماضي، بعد أن استضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، منذ 11 عاماً؛ لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعتا العلاقات بينهما، في عام 2011، عقب اندلاع الصدامات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.وفي 10 أيار/مايو الماضي، استضافت موسكو اجتماعاً رباعي الأطراف بشأن التسوية السلمية السورية على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.ونتيجة هذا اللقاء أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم الاتفاق على إعداد "خارطة طريق" حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، تشمل القضايا الأمنية، واستعادة سيطرة الحكومة السورية على كامل أراضي البلاد، واستبعاد أي احتمال لشن هجمات عبر الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-يبحث-مع-المقداد-التسوية-في-سوريا-على-أساس-صيغة-أستانا--1076891957.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

بوغدانوف يؤكد انعقاد اجتماع روسي تركي سوري إيراني في أستانا يوم 21 يونيو الجاري

09:37 GMT 14.06.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف يلتقي مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في موسكو، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، بأن لقاء نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران، سيعقد في 21 حزيران/يونيو الجاري، في أستانا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "سيتوجه وفد روسي كبير إلى عاصمة كازخستان أستانا، حيث سيعقد لقاء، يوم 21 يونيو، على مستوى نواب وزراء الخارجية للدول الأربعة".
وأضاف أن "مسودة خريطة الطريق الروسية جاهزة، مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل، نأمل أن يسمح لنا الاجتماع في أستانا بإحراز تقدم جاد".
يذكر أنه في نهاية نيسان/أبريل الماضي، عقد وزراء دفاع الدول الأربع محادثات في موسكو، وأعلنت حينها وزارة الدفاع السورية أن مسألة انسحاب القوات التركية من أراضي الجمهورية العربية السورية، نوقشت خلال الاجتماع.
اجتماع رباعي يعقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع كل من وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في موسكو، لبحث سبل التطبيع بين دمشق وأنقرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
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وجاءت المحادثات، التي جرت في أبريل الماضي، بعد أن استضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، منذ 11 عاماً؛ لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.
وتهدف المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعتا العلاقات بينهما، في عام 2011، عقب اندلاع الصدامات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.
وفي 10 أيار/مايو الماضي، استضافت موسكو اجتماعاً رباعي الأطراف بشأن التسوية السلمية السورية على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.
ونتيجة هذا اللقاء أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم الاتفاق على إعداد "خارطة طريق" حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، تشمل القضايا الأمنية، واستعادة سيطرة الحكومة السورية على كامل أراضي البلاد، واستبعاد أي احتمال لشن هجمات عبر الحدود.
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