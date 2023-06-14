https://sputnikarabic.ae/20230614/بوغدانوف-يؤكد-انعقاد-اجتماع-روسي-تركي-سوري-إيراني-في-أستانا-يوم-21-يونيو-الجاري-1078084930.html

بوغدانوف يؤكد انعقاد اجتماع روسي تركي سوري إيراني في أستانا يوم 21 يونيو الجاري

بوغدانوف يؤكد انعقاد اجتماع روسي تركي سوري إيراني في أستانا يوم 21 يونيو الجاري

صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، بأن لقاء نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T09:37+0000

2023-06-14T09:37+0000

2023-06-14T09:37+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "سيتوجه وفد روسي كبير إلى عاصمة كازخستان أستانا، حيث سيعقد لقاء، يوم 21 يونيو، على مستوى نواب وزراء الخارجية للدول الأربعة".وأضاف أن "مسودة خريطة الطريق الروسية جاهزة، مهمتنا هي المناقشة مع شركائنا والمضي قدما في هذا العمل، نأمل أن يسمح لنا الاجتماع في أستانا بإحراز تقدم جاد".يذكر أنه في نهاية نيسان/أبريل الماضي، عقد وزراء دفاع الدول الأربع محادثات في موسكو، وأعلنت حينها وزارة الدفاع السورية أن مسألة انسحاب القوات التركية من أراضي الجمهورية العربية السورية، نوقشت خلال الاجتماع.وجاءت المحادثات، التي جرت في أبريل الماضي، بعد أن استضافت روسيا، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، أول محادثات بين وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار، والسوري علي محمود عباس، منذ 11 عاماً؛ لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار.وتهدف المشاورات إلى تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، اللتين قطعتا العلاقات بينهما، في عام 2011، عقب اندلاع الصدامات بين الجيش السوري وجماعات مسلحة مدعومة من الخارج.وفي 10 أيار/مايو الماضي، استضافت موسكو اجتماعاً رباعي الأطراف بشأن التسوية السلمية السورية على مستوى وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران.ونتيجة هذا اللقاء أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه تم الاتفاق على إعداد "خارطة طريق" حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة، تشمل القضايا الأمنية، واستعادة سيطرة الحكومة السورية على كامل أراضي البلاد، واستبعاد أي احتمال لشن هجمات عبر الحدود.

https://sputnikarabic.ae/20230510/لافروف-يبحث-مع-المقداد-التسوية-في-سوريا-على-أساس-صيغة-أستانا--1076891957.html

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