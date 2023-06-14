https://sputnikarabic.ae/20230614/حميدتي-يشكر-السعودية-وقطر-ومصر-وألمانيا-على-إعلان-عقد-مؤتمر-المانحين-للسودان-1078100562.html

حميدتي يشكر السعودية وقطر ومصر وألمانيا على إعلان عقد "مؤتمر المانحين للسودان"

حميدتي يشكر السعودية وقطر ومصر وألمانيا على إعلان عقد "مؤتمر المانحين للسودان"

وجّه قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الأربعاء، "الشكر إلى المملكة العربية السعودية وقطر ومصر وألمانيا على إعلان عقد مؤتمر... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T14:34+0000

2023-06-14T14:34+0000

2023-06-14T14:34+0000

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وقال حميدتي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الشعب السوداني يقدر جدًا هذه الجهود الحميدة التي ستساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية بسبب الأوضاع الراهنة، ونتطلع إلى مضاعفة التنسيق لتوفير المساعدات لأهلنا في جميع أنحاء البلاد".وأعرب عن امتنانه أيضا "لجميع شعوب العالم على تضامنهم ودعمهم اللامحدود للسودان، والتي يأمل أن تتجاوز هذه الأوضاع وهي أكثر أمنا واستقرارا".وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها سترأس بشكل مشترك مؤتمرا رفيع المستوى، لإعلان التعهدات ودعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، فإن المملكة ستشترك في رئاسة هذا المؤتمر مع قطر ومصر وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه "منذ بداية الأزمة في السودان، كانت المملكة حاضرة لتخفيف معاناة الشعب السوداني عبر تقديم المساعدات الإنسانية، وإجلاء المتضررين، وتيسير المحادثات السياسية في مدينة ⁧‫جدة⁩، وغيرها من المبادرات".وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

https://sputnikarabic.ae/20230614/غوتيريش-يجدد-دعوته-لطرفي-الصراع-في-السودان-لوقف-الأعمال-القتالية-1078076886.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي