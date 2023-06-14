https://sputnikarabic.ae/20230614/ريال-مدريد-يعلن-رسميا-ضم-جود-بيلينغهام-مقابل-143-مليون-دولار-1078096896.html
ريال مدريد يعلن رسميا ضم جود بيلينغهام مقابل 143 مليون دولار
ريال مدريد يعلن رسميا ضم جود بيلينغهام مقابل 143 مليون دولار
أعلن ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:32+0000
2023-06-14T13:32+0000
2023-06-14T13:32+0000
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ونشر ريال مدريد، عبر حسابه على "تويتر"، صورا وفيديوهات للاعب مرتديا قميص النادي دون الكشف عن التفاصيل المالية ومدة التعاقد.وكان نادي بروسيا دورتموند الألماني قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه وافق على بيع بيلينغهام إلى العملاق الإسباني في صفقة ضخمة.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "اللاعب الإنجليزي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات.وانضم جود بيلينغهام، البالغ من العمر 19 عاما، والذي ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلى دورتموند من برمنغهام سيتي في 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (31.17 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب يبلغ من العمر 17 عاما في تاريخ كرة القدم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار ألمانيا, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار ألمانيا, منوعات, رياضة, الأخبار
ريال مدريد يعلن رسميا ضم جود بيلينغهام مقابل 143 مليون دولار
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أعلن ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام.
ونشر ريال مدريد، عبر حسابه على "تويتر"، صورا وفيديوهات للاعب مرتديا قميص النادي دون الكشف عن التفاصيل المالية ومدة التعاقد.
وكان نادي بروسيا دورتموند
الألماني قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه وافق على بيع بيلينغهام إلى العملاق الإسباني في صفقة ضخمة.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "اللاعب الإنجليزي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات.
وانضم جود بيلينغهام، البالغ من العمر 19 عاما، والذي ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلى دورتموند من برمنغهام سيتي في 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (31.17 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب يبلغ من العمر 17 عاما في تاريخ كرة القدم.