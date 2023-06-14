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https://sputnikarabic.ae/20230614/لوكاشينكو-يكشف-متى-يمكن-لروسيا-استخدام-الأسلحة-النووية-1078086605.html
لوكاشينكو يكشف متى يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية
لوكاشينكو يكشف متى يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية
صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية ضد الغرب ولكن في حالة واحدة فقط، مقترحا على الدول الغربية التفاوض بدل تأجيج... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T10:38+0000
2023-06-14T10:40+0000
العالم
رصد عسكري
روسيا
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وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، اليوم الأربعاء: "إنهم (ممثلو الدول الغربية) يطرحون السؤال: الآن، أنت تعرف قيادة روسيا، أنتم أصدقاء. قل لنا: نعم أم لا (هل سيستخدمون الأسلحة النووية أم لا)؟ أقول نعم. الأسلحة النووية موجودة من أجل ذلك... سيضغطون على الزر، وبقوة! لكن في حالة واحدة: إذا قمتم بتحركات خطيرة للغاية، بمعنى أن تغزوا أراضي روسيا وهذا سيهدد وجود روسيا – وبمعنى آخر، إذا حشرتم بوتين في الزاوية، ولن يكون هناك مخرج آخر – يمكن الخروج من الزاوية فقط باتجاه الأمام ... لذلك، لا تفعلوا هذا! هيا لنتفاوض بما أن الوقت ما زال يسمح لذلك".في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قال بوتين، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد روسيا. وبحسب قوله، فقد تم استخدام الابتزاز النووي أيضًا، ويتحدث ممثلون رفيعو المستوى من دول الناتو حول إمكانية وجواز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق في بعض معداتها العسكرية على المعدات العسكرية الأجنبية، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تنقلب في اتجاههم".تتحدث العقيدة العسكرية الروسية وأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي عن السيناريوهات التي يمكن لروسيا بموجبها نظريًا استخدام الأسلحة النووية. وبحسب الوثائق، فإن ذلك ممكن في حالة حدوث عدوان على روسيا أو حلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون هناك تهديد لوجود الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230605/بيسكوف-روسيا-مستعدة-لإجراء-حوار-مع-أمريكا-بشأن-الأسلحة-النووية-1077751904.html
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العالم, رصد عسكري, روسيا
العالم, رصد عسكري, روسيا

لوكاشينكو يكشف متى يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية

10:38 GMT 14.06.2023 (تم التحديث: 10:40 GMT 14.06.2023)
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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صرح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا يمكن أن تستخدم الأسلحة النووية ضد الغرب ولكن في حالة واحدة فقط، مقترحا على الدول الغربية التفاوض بدل تأجيج الصراع لأن الوقت الآن مازال يسمح بالتفاوض.
وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة "روسيا-1"، اليوم الأربعاء: "إنهم (ممثلو الدول الغربية) يطرحون السؤال: الآن، أنت تعرف قيادة روسيا، أنتم أصدقاء. قل لنا: نعم أم لا (هل سيستخدمون الأسلحة النووية أم لا)؟ أقول نعم. الأسلحة النووية موجودة من أجل ذلك... سيضغطون على الزر، وبقوة! لكن في حالة واحدة: إذا قمتم بتحركات خطيرة للغاية، بمعنى أن تغزوا أراضي روسيا وهذا سيهدد وجود روسيا – وبمعنى آخر، إذا حشرتم بوتين في الزاوية، ولن يكون هناك مخرج آخر – يمكن الخروج من الزاوية فقط باتجاه الأمام ... لذلك، لا تفعلوا هذا! هيا لنتفاوض بما أن الوقت ما زال يسمح لذلك".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
بيسكوف: روسيا مستعدة لإجراء حوار مع أمريكا بشأن الأسلحة النووية
5 يونيو, 10:06 GMT
في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قال بوتين، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، إن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا، فضلاً عن التهديدات المستمرة ضد روسيا. وبحسب قوله، فقد تم استخدام الابتزاز النووي أيضًا، ويتحدث ممثلون رفيعو المستوى من دول الناتو حول إمكانية وجواز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكّر بوتين الغرب بأن روسيا تتفوق في بعض معداتها العسكرية على المعدات العسكرية الأجنبية، وحذر أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن "الرياح قد تنقلب في اتجاههم".
تتحدث العقيدة العسكرية الروسية وأساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي عن السيناريوهات التي يمكن لروسيا بموجبها نظريًا استخدام الأسلحة النووية. وبحسب الوثائق، فإن ذلك ممكن في حالة حدوث عدوان على روسيا أو حلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون هناك تهديد لوجود الدولة.
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