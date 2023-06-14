https://sputnikarabic.ae/20230614/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-يسجل-حضورا-قياسيا-فيديو-وصور-1078088514.html

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يسجل حضورا قياسيا... فيديو وصور

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي يسجل حضورا قياسيا... فيديو وصور

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بانطلاق فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، اليوم الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T11:28+0000

2023-06-14T11:28+0000

2023-06-14T11:28+0000

روسيا

سانت بطرسبورغ

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بطرسبورغ- سبوتنيك. وبيّن المراسل أن المنتدى يقام في معرض "أكسترا فورم" ومركز المؤتمرات، حيث بدأ برنامج أعماله اليوم، مع استمرار توافد المشاركين إلى الحدث العالمي.كما أعلنت مؤسسة "روس كونغرس" (أكبر جهة منظمة للفعاليات الروسية الدولية والمؤتمرات والمعارض وفعاليات الأعمال والفعاليات الاجتماعية)، أن أكثر من 17 ألف شخص، من 130 دولة وإقليمًا أكدوا مشاركتهم في المنتدى العام الحالي.وينقسم برنامج الأعمال الرئيسي لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي إلى خمس مجموعات: "الاقتصاد العالمي في عصر التحول العالمي"، "الاقتصاد الروسي: من التكيف إلى النمو"، "بناء السيادة التكنولوجية"، "مدخرات الناس وجودة الحياة كأولوية قصوى"، "سوق العمل: الاستجابة للتحديات الجديدة".بالإضافة إلى برنامج الأعمال الرئيسي، سيقام على الحدث: المنتدى الاستشاري الإقليمي العشرين للأعمال (ب 20) والمنتدى الاقتصادي للشباب ومنتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنتدى سلامة الأدوية ومنتدى الأعمال الإبداعية.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الجاري، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر عام 2021.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثاً فريداً من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، ويعقد منذ عام 1997، وفي عام 2006 أصبح يقام برعاية ومشاركة الرئيس الروسي، بحسب الموقع الرسمي للمنتدى.وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبح المنتدى منبراً عالمياً رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.

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روسيا, سانت بطرسبورغ