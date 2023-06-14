https://sputnikarabic.ae/20230614/ميدفيديف-يقترح-نسف-كابلات-الاتصالات-الغربية-في-المحيط-ردا-على-تفجير-نورد-ستريم-1078111214.html
ميدفيديف يقترح نسف "كابلات الاتصالات" الغربية في المحيط ردا على تفجير "نورد ستريم"
ميدفيديف يقترح نسف "كابلات الاتصالات" الغربية في المحيط ردا على تفجير "نورد ستريم"
دعا نائب رئيس مجلس القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تصل إلى شرق أوكرانيا إلى الحدود البولندية. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T20:06+0000
2023-06-14T20:06+0000
2023-06-14T20:06+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "لدي فكرتان صباحيتان جيدتان":1. تحدث الرئيس الروسي بالأمس عن ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح (مطهرة) من أجل أمن بلادنا، وبالنظر إلى القرارات العدائية لتزويد نظام كييف بالمزيد والمزيد من الأسلحة البعيدة المدى، يجب أن يمر مثل هذا الخط على طول حدود مدينة لفوف "ليمبيرغ البولندية" (مقاطعة بولندية سابقة).وطلب ميدفيديف، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، تعليقا على خطط شركة "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، الإحداثيات الدقيقة للمنشأة.وكتب ميدفيديف في صفحته على "تويتر"، باللغة الألمانية: "أكدت قيادة الشركة الألمانية "رينميتال" عزمها على بناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا. يرجى إرسال الإحداثيات الدقيقة للمصنع في المستقبل. شكرًا لكم!".
https://sputnikarabic.ae/20230607/ميدفيديف-يصف-أوكرانيا-بدولة-404-وزيلينسكي-بالمدمن-1077853414.html
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روسيا
ميدفيديف يقترح نسف "كابلات الاتصالات" الغربية في المحيط ردا على تفجير "نورد ستريم"
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دعا نائب رئيس مجلس القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تصل إلى شرق أوكرانيا إلى الحدود البولندية.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "لدي فكرتان صباحيتان جيدتان":
1. تحدث الرئيس الروسي بالأمس عن ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح (مطهرة) من أجل أمن بلادنا، وبالنظر إلى القرارات العدائية لتزويد نظام كييف بالمزيد والمزيد من الأسلحة البعيدة المدى، يجب أن يمر مثل هذا الخط على طول حدود مدينة لفوف "ليمبيرغ البولندية" (مقاطعة بولندية سابقة).
ذلك من أجل لعب دور دفاعي حقيقي، ثم ستكون هذه الحدود الآمنة الجديدة للبلد الذي سميناه سابقا "بدولة 404" (يقصد أوكرانيا).
2. إذا انطلقنا من التواطؤ المؤكد للدول الغربية في تفجير خطوط التيار الشمالي، فلن يتبقى لدينا أي قيود ولا حتى أخلاقية، للامتناع عن تدمير كابلات الاتصالات الخاصة بأعدائنا، الموضوعة على طول قاع المحيط.
وطلب ميدفيديف، في 10 يونيو/ حزيران الجاري، تعليقا على خطط شركة "رينميتال" الألمانية لبناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا، الإحداثيات الدقيقة للمنشأة.
وكتب ميدفيديف
في صفحته على "تويتر"، باللغة الألمانية: "أكدت قيادة الشركة الألمانية "رينميتال" عزمها على بناء مصنع لإنتاج الدبابات في أوكرانيا. يرجى إرسال الإحداثيات الدقيقة للمصنع في المستقبل. شكرًا لكم!".