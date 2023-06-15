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https://sputnikarabic.ae/20230615/أمير-قطر-يصل-إلى-العراق-في-زيارة-تشهد-توقيع-3-اتفاقيات-صور-1078151180.html
أمير قطر يصل إلى العراق في زيارة تشهد توقيع 3 اتفاقيات... صور
أمير قطر يصل إلى العراق في زيارة تشهد توقيع 3 اتفاقيات... صور
وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:53+0000
2023-06-15T14:53+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير استقبل أمير قطر، في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد سفير قطر لدى العراق، خالد بن حمد السليطي، في تصريحات لتلفزيون قطر، أن زيارة أمير قطر تعد أول زيارة لقائد عربي لجمهورية العراق في ظل الحكومة الحالية برئاسة، محمد شياع السوداني.وكشف أن زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العراق ستشهد التوقيع على 3 اتفاقيات، تخص إعلان نوايا مشتركة، واتفاقية إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من سمات الدخول بين البلدين، بالإضافة إلى النقل الجوي.كما لفت السليطي إلى أنه سيُعقد اجتماع ثنائي بين قادة البلدين، ومباحثات جماعية حول القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الثنائي في المجالات كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230614/متحدث-حكومي-أمير-قطر-يبحث-في-العراق-التعاون-السياسي-والاقتصادي-بين-الدوحة-وبغداد-1078102438.html
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

أمير قطر يصل إلى العراق في زيارة تشهد توقيع 3 اتفاقيات... صور

14:53 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير استقبل أمير قطر، في صالة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد سفير قطر لدى العراق، خالد بن حمد السليطي، في تصريحات لتلفزيون قطر، أن زيارة أمير قطر تعد أول زيارة لقائد عربي لجمهورية العراق في ظل الحكومة الحالية برئاسة، محمد شياع السوداني.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
متحدث حكومي: أمير قطر يبحث في العراق التعاون السياسي والاقتصادي بين الدوحة وبغداد
أمس, 14:59 GMT
وكشف أن زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العراق ستشهد التوقيع على 3 اتفاقيات، تخص إعلان نوايا مشتركة، واتفاقية إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من سمات الدخول بين البلدين، بالإضافة إلى النقل الجوي.
كما لفت السليطي إلى أنه سيُعقد اجتماع ثنائي بين قادة البلدين، ومباحثات جماعية حول القضايا الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الثنائي في المجالات كافة.
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