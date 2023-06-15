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https://sputnikarabic.ae/20230615/ارتفاع-عوائد-السياحة-في-الأردن-على-مدار-5-أشهر-1078142783.html
ارتفاع عوائد السياحة في الأردن على مدار 5 أشهر
ارتفاع عوائد السياحة في الأردن على مدار 5 أشهر
سجل الدخل السياحي في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 زيادة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 68.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T12:58+0000
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ونقلت وكالة "عمون" بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني تفيد بأن عوائد السياحة بلغت 2 مليار و826.1 مليون دولار، كما أظهرت البيانات أن الدخل السياحي في شهر مايو/ أيار 2023 حقق نموا بنسبة 27.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغت قيمته 433.7 مليون دينار (611.7 مليون دولار).ويعود هذا النمو الكبير في الدخل السياحي إلى زيادة عدد السياح الذين زاروا البلاد، حيث وصل عدد السياح إلى 2,483.1 ألف سائح بزيادة نسبتها 69.0%، وبلغ عدد سياح المبيت 2,044.0 ألف سائح بنسبة زيادة 62.4%. كما ازداد عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح بنسبة زيادة 108.0%.في سياق متصل، أفادت البيانات الرسمية، بارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية خلال شهر مايو من عام 2023 بنسبة 6.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وبلغ إجمالي انفاق الأردنيين على السياحة الخارجية خلال شهر مايو 93.6 مليون دينار (132.0 مليون دولار)، وفي الفترة الممتدة على مدار الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، فإن الإنفاق السياحي للأردنيين في الخارج قد حقق نموا بنسبة 48.1%، ليصل إلى 493.7 مليون دينار (696.3 مليون دولار).
https://sputnikarabic.ae/20230613/الداخلية-الأردنية-تسهيل-دخول-السوريين-المقيمين-في-أوروبا-جاء-لأهداف-إنسانية--اقتصادية-1078050524.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, اقتصاد
العالم العربي, أخبار الأردن, الأخبار, اقتصاد

ارتفاع عوائد السياحة في الأردن على مدار 5 أشهر

12:58 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov /  / الانتقال إلى بنك الصورالسائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن ("خزنة الفرعون") في مدينة البتراء القديمة في الأردن.
السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Alexander Melnikov /
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سجل الدخل السياحي في الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 زيادة كبيرة، حيث ارتفع بنسبة 68.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ونقلت وكالة "عمون" بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني تفيد بأن عوائد السياحة بلغت 2 مليار و826.1 مليون دولار، كما أظهرت البيانات أن الدخل السياحي في شهر مايو/ أيار 2023 حقق نموا بنسبة 27.8% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغت قيمته 433.7 مليون دينار (611.7 مليون دولار).
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ويعود هذا النمو الكبير في الدخل السياحي إلى زيادة عدد السياح الذين زاروا البلاد، حيث وصل عدد السياح إلى 2,483.1 ألف سائح بزيادة نسبتها 69.0%، وبلغ عدد سياح المبيت 2,044.0 ألف سائح بنسبة زيادة 62.4%. كما ازداد عدد سياح اليوم الواحد إلى 439.1 ألف سائح بنسبة زيادة 108.0%.
في سياق متصل، أفادت البيانات الرسمية، بارتفاع نسبة إنفاق الأردنيين على السياحة الخارجية خلال شهر مايو من عام 2023 بنسبة 6.1% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وبلغ إجمالي انفاق الأردنيين على السياحة الخارجية خلال شهر مايو 93.6 مليون دينار (132.0 مليون دولار)، وفي الفترة الممتدة على مدار الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، فإن الإنفاق السياحي للأردنيين في الخارج قد حقق نموا بنسبة 48.1%، ليصل إلى 493.7 مليون دينار (696.3 مليون دولار).
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