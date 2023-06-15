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https://sputnikarabic.ae/20230615/الاتحاد-الأوروبي-يكشف-موقفه-من-تطبيع-العلاقات-بين-سوريا-والدول-العربية-وتركيا-1078128592.html
الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وتركيا
الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وتركيا
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، "عدم تأييده لجهود تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وتركيا". 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T08:46+0000
2023-06-15T08:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في كلمة له أمام مؤتمر دعم سوريا في بروكسل، إن "هناك حدثا مهما جدا حدث في السابع من مايو (أيار) الماضي، عندما قررت الجامعة العربية إعادة ضم سوريا إلى قاعاتها".وأضاف: "يبدو أنه كان هناك محاولات للعمل على علاقات طبيعية بين الدول العربية والنظام في سوريا ونتابع أيضا جهود تركيا فيما يتعلق بالنظام السوري الموجود حاليا"، متابعا: "دعوني أقول إن تلك ليست الطريق التي كانت لتسلكها الدول الأوروبية".وأكد بوريل، "مواصلة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الحكومة السورية"، مشيرا إلى أن "الظروف الآن في الاتحاد الأوروبي ليست مواتية لتغيير سياساته تجاه سوريا".وختم بوريل بالقول: "سنرى قريبا ما إذا كانت هذه الجهود مقنعة وما إذا كانت هذه الجهود ستقنع النظام السوري للبدء في المفاوضات مع دول الخليج ودول الشرق الأوسط بالإضافة إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت، الشهر الماضي، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.كما تقود روسيا من جانبها، جهودا لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، عبر سلسلة من الاجتماعات استضافتها موسكو لحل الخلافات العالقة بين سوريا وتركيا.
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أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الاتحاد الأوروبي يكشف موقفه من تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وتركيا

08:46 GMT 15.06.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، "عدم تأييده لجهود تطبيع العلاقات بين سوريا والدول العربية وتركيا".
القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في كلمة له أمام مؤتمر دعم سوريا في بروكسل، إن "هناك حدثا مهما جدا حدث في السابع من مايو (أيار) الماضي، عندما قررت الجامعة العربية إعادة ضم سوريا إلى قاعاتها".
وأضاف: "يبدو أنه كان هناك محاولات للعمل على علاقات طبيعية بين الدول العربية والنظام في سوريا ونتابع أيضا جهود تركيا فيما يتعلق بالنظام السوري الموجود حاليا"، متابعا: "دعوني أقول إن تلك ليست الطريق التي كانت لتسلكها الدول الأوروبية".
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وأكد بوريل، "مواصلة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الحكومة السورية"، مشيرا إلى أن "الظروف الآن في الاتحاد الأوروبي ليست مواتية لتغيير سياساته تجاه سوريا".
وختم بوريل بالقول: "سنرى قريبا ما إذا كانت هذه الجهود مقنعة وما إذا كانت هذه الجهود ستقنع النظام السوري للبدء في المفاوضات مع دول الخليج ودول الشرق الأوسط بالإضافة إلى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
يشار إلى أن الجامعة العربية كانت أعلنت، الشهر الماضي، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها.
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يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
كما تقود روسيا من جانبها، جهودا لتقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة، عبر سلسلة من الاجتماعات استضافتها موسكو لحل الخلافات العالقة بين سوريا وتركيا.
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