https://sputnikarabic.ae/20230520/إسرائيل-تهدد-المجتمع-الدولي-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-لن-تمنعنا-من-تنفيذ-هجمات-1077247414.html
إسرائيل تهدد المجتمع الدولي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات
إسرائيل تهدد المجتمع الدولي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "الحكومة الإسرائيلية وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي عقب عودة سوريا لجامعة الدول العربية". 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T10:25+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "إسرائيل وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بين العالم العربي لن تمنعها من مهاجمة أي مكان داخل أراضيها".وأضاف المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا".وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم
إسرائيل تهدد المجتمع الدولي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "الحكومة الإسرائيلية وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي عقب عودة سوريا لجامعة الدول العربية".
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "إسرائيل وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بين العالم العربي لن تمنعها من مهاجمة أي مكان داخل أراضيها".
وأضاف المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا".
وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق، استئناف مشاركة وفود سوريا
في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".
وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية
تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة
العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.