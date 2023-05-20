https://sputnikarabic.ae/20230520/إسرائيل-تهدد-المجتمع-الدولي-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-لن-تمنعنا-من-تنفيذ-هجمات-1077247414.html

إسرائيل تهدد المجتمع الدولي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات

إسرائيل تهدد المجتمع الدولي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "الحكومة الإسرائيلية وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي عقب عودة سوريا لجامعة الدول العربية". 20.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-20T10:25+0000

2023-05-20T10:25+0000

2023-05-20T10:25+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

جامعة الدول العربية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "إسرائيل وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بين العالم العربي لن تمنعها من مهاجمة أي مكان داخل أراضيها".وأضاف المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا".وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.

https://sputnikarabic.ae/20230515/الصين-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-تظهر-أنه-عندما-ينكمش-ظل-أمريكا-ينتشر-نور-السلام-1077060672.html

https://sputnikarabic.ae/20230518/أبو-الغيط-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-لا-تعني-استئناف-العلاقات-بينها-وبين-جميع-الدول-العربية-1077164716.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم