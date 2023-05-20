عربي
https://sputnikarabic.ae/20230520/إسرائيل-تهدد-المجتمع-الدولي-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-لن-تمنعنا-من-تنفيذ-هجمات-1077247414.html
إسرائيل تهدد المجتمع الدولي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات
إسرائيل تهدد المجتمع الدولي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "الحكومة الإسرائيلية وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي عقب عودة سوريا لجامعة الدول العربية". 20.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-20T10:25+0000
2023-05-20T10:25+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
جامعة الدول العربية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_37e0c7bf3108cbd4a52b71f2aa05ed5d.jpg
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "إسرائيل وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بين العالم العربي لن تمنعها من مهاجمة أي مكان داخل أراضيها".وأضاف المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا".وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230515/الصين-عودة-سوريا-للجامعة-العربية-تظهر-أنه-عندما-ينكمش-ظل-أمريكا-ينتشر-نور-السلام-1077060672.html
https://sputnikarabic.ae/20230518/أبو-الغيط-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-لا-تعني-استئناف-العلاقات-بينها-وبين-جميع-الدول-العربية-1077164716.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/16/1073860816_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_fcc97fe7ba510f054909f9ad094f3f84.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, جامعة الدول العربية, العالم

إسرائيل تهدد المجتمع الدولي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن تمنعنا من تنفيذ هجمات

10:25 GMT 20.05.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "الحكومة الإسرائيلية وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي عقب عودة سوريا لجامعة الدول العربية".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله إن "إسرائيل وجهت رسائل واضحة إلى المجتمع الدولي، بعد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مفادها أن شرعية سوريا مرة أخرى بين العالم العربي لن تمنعها من مهاجمة أي مكان داخل أراضيها".
وأضاف المسؤول أن "هذا لن يؤثر على تصرفات إسرائيل في سوريا".
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2023
الصين: عودة سوريا للجامعة العربية تظهر أنه عندما ينكمش ظل أمريكا ينتشر نور السلام
15 مايو, 13:14 GMT
وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من 7 من مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".
أبرز تصريحات أبو الغيط خلال القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
أبو الغيط: عودة سوريا إلى الجامعة لا تعني استئناف العلاقات بينها وبين جميع الدول العربية
18 مايو, 08:40 GMT
وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... القمة العربية الـ 32 في جدةأمس, 12:49 GMT240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала