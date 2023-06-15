https://sputnikarabic.ae/20230615/الخارجية-الروسية-فكرة-إيران-حول-إنشاء-مركز-توزيع-للغاز-بمشاركة-روسيا-تتطلب-دراسة---1078129203.html
الخارجية الروسية: فكرة إيران حول إنشاء مركز توزيع للغاز بمشاركة روسيا تتطلب دراسة
الخارجية الروسية: فكرة إيران حول إنشاء مركز توزيع للغاز بمشاركة روسيا تتطلب دراسة
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الخميس، أن فكرة إيران حول إنشاء مركز توزيع للغاز بمشاركة روسيا تتطلب دراسة متخصصة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:14+0000
2023-06-15T09:14+0000
2023-06-15T09:14+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال بانكين في تصريحات أدلى بها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "هذه المسألة تتطلب فعلاً، دراسة متخصصة".وبيّن نائب وزير الخارجية الروسية أن هذه المسألة مرتبطة في تفاصيل هذه القضية.ولم يذكر الوزير تفاصيل عن المشروع، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الاستعدادات والتخطيط اللازم.وقال العودجي، الشهر الماضي، إن إيران وروسيا تناقشان تطوير 10 حقول نفط وغاز جديدة في الجمهورية الإسلامية. وبحسبه، فإن السلطات الإيرانية تتفاوض مع شركة "غازبروم"، التي تقدر المشاريع المشتركة معها بـ 40 مليار دولار. على وجه الخصوص، تدرس شركة "غازبروم" إمكانية تطوير حقلي كيش ونورث بارس مع مشروع لاحق لتسييل الغاز وتوريده إلى الأسواق العالمية.
https://sputnikarabic.ae/20230607/إيران-تسعى-إلى-إنشاء-مركز-للغاز-في-الخليج-العربي-بمشاركة-روسيا-وتركمانستان-وقطر-1077828323.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
الخارجية الروسية: فكرة إيران حول إنشاء مركز توزيع للغاز بمشاركة روسيا تتطلب دراسة
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الخميس، أن فكرة إيران حول إنشاء مركز توزيع للغاز بمشاركة روسيا تتطلب دراسة متخصصة.
وقال بانكين في تصريحات أدلى بها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "هذه المسألة تتطلب فعلاً، دراسة متخصصة".
وبيّن نائب وزير الخارجية الروسية أن هذه المسألة مرتبطة في تفاصيل هذه القضية.
وكان وزير النفط الإيراني جواد عوجي، قد صرح سابقا أن إيران، بمشاركة روسيا وتركمانستان وقطر، تسعى إلى إنشاء مركز للغاز في منطقة عسلوية الصناعية في محافظة بوشهر جنوبي إيران.
وقال: "الجمهورية الإسلامية... باحتياطي الغاز القابل للاستخراج 33 تريليون متر مكعب، تحتل المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطي هذا المورد... نحن نسعى جاهدين بمساعدة روسيا وتركمانستان وقطر، إلى تحويل منطقة وعسلوية إلى مركز للغاز"، حسب وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية.
ولم يذكر الوزير تفاصيل عن المشروع، مشيرًا إلى أنه يجري حاليا تنفيذ الاستعدادات والتخطيط اللازم.
وقال العودجي، الشهر الماضي، إن إيران وروسيا تناقشان تطوير 10 حقول نفط وغاز جديدة في الجمهورية الإسلامية. وبحسبه، فإن السلطات الإيرانية تتفاوض مع شركة "غازبروم"، التي تقدر المشاريع المشتركة معها بـ 40 مليار دولار. على وجه الخصوص، تدرس شركة "غازبروم" إمكانية تطوير حقلي كيش ونورث بارس مع مشروع لاحق لتسييل الغاز وتوريده إلى الأسواق العالمية.