https://sputnikarabic.ae/20230615/السعودية-تسمح-بسفر-مواطنيها-للخارج-دون-اشتراط-التطعيم-ضد-كورونا-1078157572.html
السعودية تسمح بسفر مواطنيها للخارج دون اشتراط التطعيم ضد كورونا
السعودية تسمح بسفر مواطنيها للخارج دون اشتراط التطعيم ضد كورونا
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T18:23+0000
2023-06-15T18:23+0000
2023-06-15T18:23+0000
السعودية
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ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إنه "تقرر السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا".وأضاف المصدر أن القرار جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليا وعالميا.كما أشار إلى استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية في البلاد.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إلغاء حالة جائحة "كوفيد-19" العالمي، المعلن في عام 2020.وقال حينها رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جائحة "كوفيد -19" أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت 7 ملايين فقط.وأتى قرار إلغاء حالة الجائحة بعد أكثر من 3 سنوات على اكتشاف الوباء، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى أنحاء العالم كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230612/السعودية-تقدم-تسهيلات-جديدة-لحاملي-3-أنواع-من-التأشيرات-1078036031.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, العالم العربي, الأخبار
السعودية تسمح بسفر مواطنيها للخارج دون اشتراط التطعيم ضد كورونا
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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ونقلت
وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إنه "تقرر السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا".
وأضاف المصدر أن القرار جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليا وعالميا.
كما أشار إلى استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية في البلاد.
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إلغاء حالة جائحة "كوفيد-19" العالمي
، المعلن في عام 2020.
وقال حينها رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جائحة "كوفيد -19" أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت 7 ملايين فقط.
وأتى قرار إلغاء حالة الجائحة بعد أكثر من 3 سنوات على اكتشاف الوباء، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى أنحاء العالم كافة.