عربي
https://sputnikarabic.ae/20230615/السعودية-تسمح-بسفر-مواطنيها-للخارج-دون-اشتراط-التطعيم-ضد-كورونا-1078157572.html
السعودية تسمح بسفر مواطنيها للخارج دون اشتراط التطعيم ضد كورونا
السعودية تسمح بسفر مواطنيها للخارج دون اشتراط التطعيم ضد كورونا
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T18:23+0000
2023-06-15T18:23+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
فيروس كورونا
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0e/1046833057_0:211:2893:1838_1920x0_80_0_0_44fba291f6720d76958669bd6a96a53e.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إنه "تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا".وأضاف المصدر أن القرار جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليا وعالميا.كما أشار إلى استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية في البلاد.يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إلغاء حالة جائحة "كوفيد-19" العالمي، المعلن في عام 2020.وقال حينها رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جائحة "كوفيد -19" أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت 7 ملايين فقط.وأتى قرار إلغاء حالة الجائحة بعد أكثر من 3 سنوات على اكتشاف الوباء، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى أنحاء العالم كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230612/السعودية-تقدم-تسهيلات-جديدة-لحاملي-3-أنواع-من-التأشيرات-1078036031.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/0e/1046833057_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_9566775d1196138e14fd9952aaa621ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, فيروس كورونا, العالم العربي, الأخبار

السعودية تسمح بسفر مواطنيها للخارج دون اشتراط التطعيم ضد كورونا

18:23 GMT 15.06.2023
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر مسؤول في الوزارة، قوله إنه "تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا".
وأضاف المصدر أن القرار جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليا وعالميا.
كما أشار إلى استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية في البلاد.
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
السعودية تقدم تسهيلات جديدة لحاملي 3 أنواع من التأشيرات
12 يونيو, 19:15 GMT
يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إلغاء حالة جائحة "كوفيد-19" العالمي، المعلن في عام 2020.
وقال حينها رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن جائحة "كوفيد -19" أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت 7 ملايين فقط.
وأتى قرار إلغاء حالة الجائحة بعد أكثر من 3 سنوات على اكتشاف الوباء، الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى أنحاء العالم كافة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведут огонь по позициям ВСУ у поселка Нижнее Луганской народной республики - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала