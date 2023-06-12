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السعودية تقدم تسهيلات جديدة لحاملي 3 أنواع من التأشيرات
السعودية تقدم تسهيلات جديدة لحاملي 3 أنواع من التأشيرات
أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم تسهيلات جديدة للراغبين في دخول أراضيها تشمل 3 أنواع من التأشيرات الخاصة بدول أخرى تشمل الولايات المتحدة الأمريكية. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T19:15+0000
2023-06-12T19:15+0000
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جاء ذلك في بيان نشره وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الإثنين.وقال الخطيب إن حاملي تأشيرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن)، والمملكة المتحدة، أصبح بإمكانهم استخراج التأشيرات السياحية الإلكترونية لدخول المملكة.كما لفت الوزير السعودي إلى أن هذا الأمر يشمل المقيمين بتلك الدول والمناطق التي ذكرها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن جهود الرياض التي تهدف إلى تطوير الخدمات السياحية وتسهيل دخول الزوار ضمن خطتها الخاصة بتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.ونشر وزير الاستثمار السعودي بيانات توضح تفاصيل التأشيرة الإلكترونية الخاصة بدخول المملكة، مشيرا إلى أن كل ما تحتاج إليه هو تأشيرة أو إقامة سارية المفعول وجواز سفر ساري المفعول.ولفت إلى أن التأشيرة الإلكترونية تتيح لحاملها زيارة المملكة بغرض السياحة وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات كما تسمح بأداء العمرة خارج موسم الحج.وأطلقت وزارة الخارجية السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20230504/السعودية-تطلق-خدمة-التأشيرة-الإلكترونية-في-7-دول--1076680689.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية تقدم تسهيلات جديدة لحاملي 3 أنواع من التأشيرات

19:15 GMT 12.06.2023
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلنت المملكة العربية السعودية تقديم تسهيلات جديدة للراغبين في دخول أراضيها تشمل 3 أنواع من التأشيرات الخاصة بدول أخرى تشمل الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في بيان نشره وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الإثنين.
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول
4 مايو, 20:47 GMT
وقال الخطيب إن حاملي تأشيرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي (شنغن)، والمملكة المتحدة، أصبح بإمكانهم استخراج التأشيرات السياحية الإلكترونية لدخول المملكة.
كما لفت الوزير السعودي إلى أن هذا الأمر يشمل المقيمين بتلك الدول والمناطق التي ذكرها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي ضمن جهود الرياض التي تهدف إلى تطوير الخدمات السياحية وتسهيل دخول الزوار ضمن خطتها الخاصة بتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
ونشر وزير الاستثمار السعودي بيانات توضح تفاصيل التأشيرة الإلكترونية الخاصة بدخول المملكة، مشيرا إلى أن كل ما تحتاج إليه هو تأشيرة أو إقامة سارية المفعول وجواز سفر ساري المفعول.
ولفت إلى أن التأشيرة الإلكترونية تتيح لحاملها زيارة المملكة بغرض السياحة وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات كما تسمح بأداء العمرة خارج موسم الحج.
وأطلقت وزارة الخارجية السعودية في يناير/ كانون الثاني الماضي، خدمة إصدار "تأشيرة المرور للزيارة للقادمين جوا إلكترونيا"، وهي متعددة الأغراض وهدفها تسهيل الدخول إلى أراضي المملكة.
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