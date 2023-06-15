https://sputnikarabic.ae/20230615/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-نوفا-كاخوفكا-في-مقاطعة-خيرسون-1078160881.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون. حيث سُمعت أصوات إطلاق النار والانفجارات في المدينة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T22:02+0000
2023-06-15T22:02+0000
2023-06-15T22:02+0000
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وفقًا لما أفاد به ممثل لجنة العمليات في إدارة المدينة للصحفيين: "يمكن سماع أصوات إطلاق النار والانفجارات... لا توجد تفاصيل إضافية".بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230607/منسوب-المياه-بمدينة-نوفا-كاخوفكا-يبدأ-في-الانخفاض-بعد-دمار-سد-المدنية-1077819266.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
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قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون. حيث سُمعت أصوات إطلاق النار والانفجارات في المدينة.
وفقًا لما أفاد به ممثل لجنة العمليات في إدارة المدينة للصحفيين: "يمكن سماع أصوات إطلاق النار والانفجارات... لا توجد تفاصيل إضافية".
بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.