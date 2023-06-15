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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230615/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-نوفا-كاخوفكا-في-مقاطعة-خيرسون-1078160881.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون
قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون. حيث سُمعت أصوات إطلاق النار والانفجارات في المدينة. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T22:02+0000
2023-06-15T22:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وفقًا لما أفاد به ممثل لجنة العمليات في إدارة المدينة للصحفيين: "يمكن سماع أصوات إطلاق النار والانفجارات... لا توجد تفاصيل إضافية".بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230607/منسوب-المياه-بمدينة-نوفا-كاخوفكا-يبدأ-في-الانخفاض-بعد-دمار-سد-المدنية-1077819266.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الأوكرانية تقصف مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون

22:02 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي نيجني كرينكا في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، مدينة نوفا كاخوفكا في مقاطعة خيرسون. حيث سُمعت أصوات إطلاق النار والانفجارات في المدينة.
وفقًا لما أفاد به ممثل لجنة العمليات في إدارة المدينة للصحفيين: "يمكن سماع أصوات إطلاق النار والانفجارات... لا توجد تفاصيل إضافية".
تتدفق المياه عبر سد محطة كاخوفسكايا، في كاخوفكا، أوكرانيا، 6 يونيو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
منسوب المياه في نوفا كاخوفكا يبدأ في الانخفاض بعد دمار سد المدينة
7 يونيو, 04:44 GMT
بعد الاستفتاء على دخول مقاطعة خيرسون إلى روسيا الاتحادية، انضمت منطقة مدينة سنيغيرويفكا إلى مقاطعة خيرسون من منطقة نيكولاييف في أوكرانيا. وبعد انسحاب الجيش الروسي من الضفة اليمنى لنهر دنيبر في خيرسون وإجلاء جزء كبير من المدنيين من هناك، احتلت القوات الأوكرنية سنيغيرويفكا.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بعدها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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