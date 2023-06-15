https://sputnikarabic.ae/20230615/القوات-الروسية-تقصف-مركز-قيادة-اللواء-128-التابع-للجيش-الأوكراني--عاجل-1078139662.html
القوات الروسية تقصف مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للجيش الأوكراني
القوات الروسية تقصف مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للجيش الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تعرض مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف بالقرب من منطقة كاميشيفاخ في جمهورية... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T11:55+0000
2023-06-15T11:55+0000
2023-06-15T12:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت الدفاع في بيان، أنه في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، "تمكنت القوات الروسية بواسطة الضربات المدفعية الصاروخية والضربات الجوية من تدمير وحدات الألوية الميكانيكية 24 و54 و110 التابعة للقوات المسلحة. خلال القتال في هذا الاتجاه، تم تدمير ما يصل إلى 340 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و4 مركبات ومدفع هاوتزر "دي-30".وبحسب الدفاع: "في اتجاه خيرسون تم تحييد أكثر من 35 جنديا أوكرانيا و11 مركبة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر "مستا بي" و"دي 30".وتابع بيان الدفاع الروسية: "تمكنت القوات الروسية من تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للواء المشاة الآلي 24 واللواء المظلي 79 وألوية المدفعية 47 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميكايلوفكا ونوفغورودسكوي وسلافنو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "تم تدمير 25 طائرة دون طيار أوكرانية في عدة مناطق في جمهوريتي لوغانسك و دونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 444 طائرة، و238 طائرة هليكوبتر، 4630 طائرة دون طيار، و426 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 9994 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1112 راجمة صواريخ، 5121 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10964 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20230615/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-مواقع-إنتاج-الطائرات-دون-طيار--عاجل-1078138047.html
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روسيا
القوات الروسية تقصف مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للجيش الأوكراني
11:55 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 12:16 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تعرض مركز قيادة لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف بالقرب من منطقة كاميشيفاخ في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع في بيان، أنه في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، "تمكنت القوات الروسية بواسطة الضربات المدفعية الصاروخية والضربات الجوية من تدمير وحدات الألوية الميكانيكية 24 و54 و110 التابعة للقوات المسلحة. خلال القتال في هذا الاتجاه، تم تدمير ما يصل إلى 340 جنديًا أوكرانيًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و4 مركبات ومدفع هاوتزر "دي-30".
وبحسب الدفاع: "في اتجاه خيرسون تم تحييد أكثر من 35 جنديا أوكرانيا و11 مركبة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر "مستا بي" و"دي 30".
وتابع بيان الدفاع الروسية: "تمكنت القوات الروسية من تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للواء المشاة الآلي 24 واللواء المظلي 79 وألوية المدفعية 47 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفوميكايلوفكا ونوفغورودسكوي وسلافنو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضاف البيان: "تم تدمير 25 طائرة دون طيار أوكرانية في عدة مناطق في جمهوريتي لوغانسك و دونيتسك الشعبيتين، وفي مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون".
وبحسب وزارة الدفاع، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 444 طائرة، و238 طائرة هليكوبتر، 4630 طائرة دون طيار، و426 نظام صواريخ مضاد للطائرات، 9994 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، 1112 راجمة صواريخ، 5121 مدفعا ميدانيا وقاذف هاون، بالإضافة إلى 10964 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.