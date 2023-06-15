https://sputnikarabic.ae/20230615/المزروعي-ارتفاع-حجم-الاستثمارات-الروسية-في-الإمارات-لتصل-إلى-10-مليارات-دولار-1078147883.html
المزروعي: ارتفاع حجم الاستثمارات الروسية في الإمارات لتصل إلى 10 مليارات دولار
المزروعي: ارتفاع حجم الاستثمارات الروسية في الإمارات لتصل إلى 10 مليارات دولار
أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله محمد المزروعي، اليوم الخميس، عن ارتفاع حجم الاستثمارات الروسية في بلاده بـ4... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T14:07+0000
2023-06-15T14:07+0000
2023-06-15T14:07+0000
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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موسكو - سبوتنيك. وقال المزروعي في كلمة بافتتاح جلسة "حوار المال والأعمال روسيا – الإمارات"، خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " نرى نموا كبيرا في التبادل التجاري 10 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الروسية بزيادة 4 مليار دولار".وأضاف: "نشجع الشركات الروسية للاستثمار في الإمارات وندعوها للاستثمار سواء عبر بناء مصانع أو عبر المراكز التجارية ونرحب بكم جميعا الإمارات والأبواب مفتوحة لكم، وهناك الكثير من الصناعات الروسية التي تستطيع أن تجد سوقًا جيدا في الإمارات".وانطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أمس الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230614/العوضي-روسيا-قوة-صناعية-عظمى-والإمارات-مهتمة-بالشراكة-معها-1078106345.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, العالم العربي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
المزروعي: ارتفاع حجم الاستثمارات الروسية في الإمارات لتصل إلى 10 مليارات دولار
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أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله محمد المزروعي، اليوم الخميس، عن ارتفاع حجم الاستثمارات الروسية في بلاده بـ4 مليار دولار، لتصل إلى 10 مليارات دولار، داعيًا الشركات الروسية إلى مزيد من الاستثمارات في بلاده.
موسكو - سبوتنيك. وقال المزروعي في كلمة بافتتاح جلسة "حوار المال والأعمال روسيا – الإمارات"، خلال فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: " نرى نموا كبيرا في التبادل التجاري 10 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الروسية
بزيادة 4 مليار دولار".
وأضاف: "نشجع الشركات الروسية للاستثمار في الإمارات وندعوها للاستثمار سواء عبر بناء مصانع أو عبر المراكز التجارية ونرحب بكم جميعا الإمارات والأبواب مفتوحة لكم، وهناك الكثير من الصناعات الروسية التي تستطيع أن تجد سوقًا جيدا في الإمارات".
وانطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
، أمس الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر عام 2021.