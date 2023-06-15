https://sputnikarabic.ae/20230615/بوتين-يهنئ-الرئيس-الصيني-شي-جين-بينغ-بعيد-ميلاده-1078117644.html
بوتين يهنئ الرئيس الصيني شي جين بينغ بعيد ميلاده
بوتين يهنئ الرئيس الصيني شي جين بينغ بعيد ميلاده
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعيد ميلاده الـ70. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T06:53+0000
2023-06-15T06:53+0000
2023-06-15T06:53+0000
روسيا
الصين
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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وقال بويتن، في برقيته، التي تم نشرها على موقع "الكرملين"، إنه "من الصعب المبالغة في تقدير الجهود التي بذلتموها لسنوات عديدة لتعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين بلدينا".وأضاف: "أعطت زيارتكم الرسمية لروسيا في شهر مارس (آذار) دفعة قوية لتطوير التعاون متبادل المنفعة في المجالات الرئيسية. وإنني أتطلع إلى مواصلة حوارنا البناء والعمل المشترك الوثيق بشأن القضايا في الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية لصالح شعبي روسيا والصين".وأضاف بوتين: "أكدت إعادة انتخابك لمنصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية سلطتكم السياسية العليا، فضلا عن التأييد الواسع للمسار الذي تتبعه".كما أشار الرئيس الروسي إلى أنه "بقيادة شي جين بينغ، حققت الصين نجاحات باهرًة ونموًا اقتصاديًا قويًا، وتحسين رفاهية المواطنين وعززت مكانة بكين على الساحة العالمية".واختتم بوتين حديثه : "أتمنى لك بصدق، يا صديقي العزيز، الصحة الجيدة والسعادة والازدهار والنجاح في أنشطة دولتك".
https://sputnikarabic.ae/20230608/القنصل-العام-الصيني-في-روسيا-يقترح-تحالف-وسائل-الإعلام-الروسية-والصينية-لكسر-هيمنة-الصحافة-الغربية-1077866425.html
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روسيا, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ
روسيا, الصين, الرئيس الصيني شي جين بينغ
بوتين يهنئ الرئيس الصيني شي جين بينغ بعيد ميلاده
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعيد ميلاده الـ70.
وقال بويتن، في برقيته، التي تم نشرها على موقع "الكرملين"، إنه "من الصعب المبالغة في تقدير الجهود التي بذلتموها لسنوات عديدة لتعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين بلدينا".
وأضاف: "أعطت زيارتكم الرسمية لروسيا في شهر مارس (آذار) دفعة قوية لتطوير التعاون متبادل المنفعة في المجالات الرئيسية. وإنني أتطلع إلى مواصلة حوارنا البناء والعمل المشترك الوثيق بشأن القضايا في الأجندة الثنائية والإقليمية والدولية لصالح شعبي روسيا والصين".
وأضاف بوتين: "أكدت إعادة انتخابك لمنصب الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس جمهورية الصين الشعبية سلطتكم السياسية العليا، فضلا عن التأييد الواسع للمسار الذي تتبعه".
كما أشار الرئيس الروسي إلى أنه "بقيادة شي جين بينغ، حققت الصين نجاحات باهرًة ونموًا اقتصاديًا قويًا، وتحسين رفاهية المواطنين وعززت مكانة بكين على الساحة العالمية".
واختتم بوتين حديثه : "أتمنى لك بصدق، يا صديقي العزيز، الصحة الجيدة والسعادة والازدهار والنجاح في أنشطة دولتك".