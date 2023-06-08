https://sputnikarabic.ae/20230608/القنصل-العام-الصيني-في-روسيا-يقترح-تحالف-وسائل-الإعلام-الروسية-والصينية-لكسر-هيمنة-الصحافة-الغربية-1077866425.html
القنصل العام الصيني في روسيا يقترح تحالف وسائل الإعلام الروسية والصينية لكسر هيمنة الصحافة الغربية
القنصل العام الصيني في روسيا يقترح تحالف وسائل الإعلام الروسية والصينية لكسر هيمنة الصحافة الغربية
أكدت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في فلاديفوستوك، بياو يانفان، أن وسائل الإعلام في روسيا والصين يجب أن تتحد وتعكس توجهاتها لكسر الاتجاه السائد للهيمنة... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T02:12+0000
2023-06-08T02:12+0000
2023-06-08T02:12+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg
وقالت القنصل العام خلال "قمة الإعلام" في فلاديفوستوك: "في العالم اليوم، وخاصة في مجال الصحافة، تلعب وسائل الإعلام الغربية دورًا سائدًا... يتم إنشاء صور غير صحيحة للصين وروسيا. يجب أن نوحد جهودنا، وأن نقوم أولاً بإنشاء صورة حقيقية للبلد الشريك، ثم أن نعمل معًا لكسر هذا الاتجاه السائد الذي تلعب فيه وسائل الإعلام الغربية دورًا مهيمنًا".وأشارت إلى أن الصحفيين الروس لا يعكسون دائمًا بدقة مواقف الصين في القضايا الدولية.وأضافت: "في بعض الأحيان نشهد أشياء غير صحيحة عندما لا يتمكن المراسلون والصحفيون من تقديم وصف دقيق لموقف الصين، بما في ذلك فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وسياسة الولايات المتحدة وتايوان".ولفتت يانفان، إلى أنه "يجب أن نرفع مستوى احترافنا ومؤهلاتنا في هذا الصدد، وأن لا نسمح بالتكهنات، وأن نفهم الموضوع بشكل صحيح. هناك مجال للتعلم في هذا الصدد".
https://sputnikarabic.ae/20230607/قاذفتان-استراتيجيتان-من-روسيا-والصين-تجوبان-المحيط-الهادئ-وتواجهان-مقاتلات-أجنبية-فيديو-1077857118.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102401/90/1024019037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26f374c5f60d3005cb40ee9c25dada3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
القنصل العام الصيني في روسيا يقترح تحالف وسائل الإعلام الروسية والصينية لكسر هيمنة الصحافة الغربية
تابعنا عبر
أكدت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في فلاديفوستوك، بياو يانفان، أن وسائل الإعلام في روسيا والصين يجب أن تتحد وتعكس توجهاتها لكسر الاتجاه السائد للهيمنة في العالم من جانب وسائل الإعلام الغربية.
وقالت القنصل العام خلال "قمة الإعلام" في فلاديفوستوك: "في العالم اليوم، وخاصة في مجال الصحافة، تلعب وسائل الإعلام الغربية دورًا سائدًا... يتم إنشاء صور غير صحيحة للصين وروسيا. يجب أن نوحد جهودنا، وأن نقوم أولاً بإنشاء صورة حقيقية للبلد الشريك، ثم أن نعمل معًا لكسر هذا الاتجاه السائد الذي تلعب فيه وسائل الإعلام الغربية دورًا مهيمنًا".
وأشارت إلى أن الصحفيين الروس لا يعكسون دائمًا بدقة مواقف الصين في القضايا الدولية.
وأضافت: "في بعض الأحيان نشهد أشياء غير صحيحة عندما لا يتمكن المراسلون والصحفيون من تقديم وصف دقيق لموقف الصين، بما في ذلك فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية وسياسة الولايات المتحدة وتايوان".
ولفتت يانفان، إلى أنه "يجب أن نرفع مستوى احترافنا ومؤهلاتنا في هذا الصدد، وأن لا نسمح بالتكهنات، وأن نفهم الموضوع بشكل صحيح. هناك مجال للتعلم في هذا الصدد".