https://sputnikarabic.ae/20230615/مصر-نعمل-على-إنشاء-خط-التجارة-العربي-لنقل-البضائع-من-الأردن-والعراق-والخليج-1078138558.html
مصر: نعمل على إنشاء "خط التجارة العربي" لنقل البضائع من الأردن والعراق والخليج
مصر: نعمل على إنشاء "خط التجارة العربي" لنقل البضائع من الأردن والعراق والخليج
أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، اليوم الخميس، عن توقيع بروتوكول بناء على طلب الأردن والعراق، لإنشاء "خط التجارة العربي"، لنقل البضائع من الأردن والعراق... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T11:32+0000
2023-06-15T11:32+0000
2023-06-15T11:32+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الأردن
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102942/46/1029424694_0:146:3127:1904_1920x0_80_0_0_1d6f41dfd73371ddb49c7c3cb2664af2.jpg
وقال الوزير خلال كلمة له في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء محافظة الإسكندرية المصرية: "وقعنا بروتوكول تعاون لتنفيذ خط التجارة العربي لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عن طريق النقل البري إلى منطقة العقبة، ومنها إلى طابا عن طريق عبارات وذلك من أجل تعظيم الموانئ وحركة التجارة".وأضاف وزير النقل المصري أنه سيتم نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى منطقة العقبة، ثم يتم نقلها من العقبة إلى طابا ونويبع عبر شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والأردن والعراق من خلال العبّارات، ثم التحرك بالصادرات الأردنية إلى أمريكا وكل دول أوروبا.ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في استغلال مصر لـ"اتفاقية أغادير"، التي وقعها الأردن والمغرب وتونس في مايو/ أيار 2001، إذ تنص الاتفاقية على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون المتكامل بين الدول الموقعة، ومن ثم زيادة الصادرات إلى أوروبا، وفقا لما نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
https://sputnikarabic.ae/20230111/البرلمان-العراقي-يؤكد-دعم-مخرجات-القمة-الثلاثية-بين-العراق-ومصر-والأردن-1072153327.html
مصر
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102942/46/1029424694_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_2242b1c1db6e1ad538a1ac3b71332756.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العراق, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العراق, العالم العربي
مصر: نعمل على إنشاء "خط التجارة العربي" لنقل البضائع من الأردن والعراق والخليج
تابعنا عبر
أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، اليوم الخميس، عن توقيع بروتوكول بناء على طلب الأردن والعراق، لإنشاء "خط التجارة العربي"، لنقل البضائع من الأردن والعراق ودول الخليج إلى مختلف دول العالم.
وقال الوزير خلال كلمة له في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء محافظة الإسكندرية المصرية: "وقعنا بروتوكول تعاون لتنفيذ خط التجارة العربي لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عن طريق النقل البري إلى منطقة العقبة
، ومنها إلى طابا عن طريق عبارات وذلك من أجل تعظيم الموانئ وحركة التجارة".
وأضاف وزير النقل المصري أنه سيتم نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى منطقة العقبة، ثم يتم نقلها من العقبة إلى طابا ونويبع عبر شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والأردن والعراق من خلال العبّارات، ثم التحرك بالصادرات الأردنية إلى أمريكا وكل دول أوروبا.
ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في استغلال مصر لـ"اتفاقية أغادير
"، التي وقعها الأردن والمغرب وتونس في مايو/ أيار 2001، إذ تنص الاتفاقية على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون المتكامل بين الدول الموقعة، ومن ثم زيادة الصادرات إلى أوروبا، وفقا لما نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.