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مصر: نعمل على إنشاء "خط التجارة العربي" لنقل البضائع من الأردن والعراق والخليج
مصر: نعمل على إنشاء "خط التجارة العربي" لنقل البضائع من الأردن والعراق والخليج
أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، اليوم الخميس، عن توقيع بروتوكول بناء على طلب الأردن والعراق، لإنشاء "خط التجارة العربي"، لنقل البضائع من الأردن والعراق... 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T11:32+0000
2023-06-15T11:32+0000
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وقال الوزير خلال كلمة له في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء محافظة الإسكندرية المصرية: "وقعنا بروتوكول تعاون لتنفيذ خط التجارة العربي لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عن طريق النقل البري إلى منطقة العقبة، ومنها إلى طابا عن طريق عبارات وذلك من أجل تعظيم الموانئ وحركة التجارة".وأضاف وزير النقل المصري أنه سيتم نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى منطقة العقبة، ثم يتم نقلها من العقبة إلى طابا ونويبع عبر شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والأردن والعراق من خلال العبّارات، ثم التحرك بالصادرات الأردنية إلى أمريكا وكل دول أوروبا.ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في استغلال مصر لـ"اتفاقية أغادير"، التي وقعها الأردن والمغرب وتونس في مايو/ أيار 2001، إذ تنص الاتفاقية على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون المتكامل بين الدول الموقعة، ومن ثم زيادة الصادرات إلى أوروبا، وفقا لما نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العراق, العالم العربي

مصر: نعمل على إنشاء "خط التجارة العربي" لنقل البضائع من الأردن والعراق والخليج

11:32 GMT 15.06.2023
© Sputnik . Fayed El-Geziry /  / الانتقال إلى بنك الصورجسر قصر النيل، القاهرة، مصر
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
جسر قصر النيل، القاهرة، مصر
© Sputnik . Fayed El-Geziry /
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أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، اليوم الخميس، عن توقيع بروتوكول بناء على طلب الأردن والعراق، لإنشاء "خط التجارة العربي"، لنقل البضائع من الأردن والعراق ودول الخليج إلى مختلف دول العالم.
وقال الوزير خلال كلمة له في افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء محافظة الإسكندرية المصرية: "وقعنا بروتوكول تعاون لتنفيذ خط التجارة العربي لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عن طريق النقل البري إلى منطقة العقبة، ومنها إلى طابا عن طريق عبارات وذلك من أجل تعظيم الموانئ وحركة التجارة".
وأضاف وزير النقل المصري أنه سيتم نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى منطقة العقبة، ثم يتم نقلها من العقبة إلى طابا ونويبع عبر شركة الجسر العربي المملوكة لمصر والأردن والعراق من خلال العبّارات، ثم التحرك بالصادرات الأردنية إلى أمريكا وكل دول أوروبا.
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ومن المتوقع أن يُسهم هذا المشروع في استغلال مصر لـ"اتفاقية أغادير"، التي وقعها الأردن والمغرب وتونس في مايو/ أيار 2001، إذ تنص الاتفاقية على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الأربع، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون المتكامل بين الدول الموقعة، ومن ثم زيادة الصادرات إلى أوروبا، وفقا لما نقله مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
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