https://sputnikarabic.ae/20230615/نيوزيلندا-تدخل-رسميا-في-الركود-1078113819.html
نيوزيلندا تدخل رسميا في الركود
نيوزيلندا تدخل رسميا في الركود
دخل الاقتصاد النيوزيلندي المدفوع بالزراعة إلى الركود، اليوم الخميس، حسب البيانات الرسمية المنشورة، حيث تسبب إعصار مدمر في تأثير سلبي على الاقتصاد. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T01:32+0000
2023-06-15T01:32+0000
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وأشارت هيئة إحصاء في نيوزيلندا إلى أن الاقتصاد انكمش 0.1 في المائة في الربع الأول، بعد هبوط 0.7 في المائة في نهاية عام 2022.وقبل أربعة أشهر من الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، اعترف وزير المالية النيوزيلندي، غرانت روبرتسون، أن دخول الركود لم يكن مفاجئاً.وقال روبرتسون: وتأثر الاقتصاد بالفيضانات في أوكلاند في يناير/كانون الثاني والدمار الذي سببه إعصار غابرييل في فبراير/شباط. وتقدر الحكومة أنه سيكلف ما يصل إلى 15 مليون دولار نيوزيلندي (9 ملايين دولار أمريكي) لتصفية الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية.يشار إلى أن هذا هي الركود الأول في نيوزيلندا منذ عام 2020، عندما أغلقت جائحة كورونا الحدود وأوقفت الصادرات.
https://sputnikarabic.ae/20230219/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-إعصار-غابرييل-في-نيوزيلندا-إلى-11-قتيلا-1073700945.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نيوزيلندا, أخبار نيوزيلندا, العالم, أخبار العالم الآن, موارد الاقتصاد
نيوزيلندا, أخبار نيوزيلندا, العالم, أخبار العالم الآن, موارد الاقتصاد
نيوزيلندا تدخل رسميا في الركود
01:32 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 01:33 GMT 15.06.2023) تابعنا عبر
دخل الاقتصاد النيوزيلندي المدفوع بالزراعة إلى الركود، اليوم الخميس، حسب البيانات الرسمية المنشورة، حيث تسبب إعصار مدمر في تأثير سلبي على الاقتصاد.
وأشارت هيئة إحصاء في نيوزيلندا إلى أن الاقتصاد انكمش 0.1 في المائة في الربع الأول، بعد هبوط 0.7 في المائة في نهاية عام 2022.
وقبل أربعة أشهر من الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، اعترف وزير المالية النيوزيلندي، غرانت روبرتسون، أن دخول الركود لم يكن مفاجئاً.
"نعلم أن 2023 هو عام صعب، حيث يتباطأ النمو العالمي ويظل التضخم مرتفعا لفترة أطول وتستمر آثار الأحداث الجوية في جزيرة الشمال في التعطيل المستمر للأسر والشركات".
وتأثر الاقتصاد بالفيضانات في أوكلاند في يناير/كانون الثاني والدمار الذي سببه إعصار غابرييل
في فبراير/شباط. وتقدر الحكومة أنه سيكلف ما يصل إلى 15 مليون دولار نيوزيلندي (9 ملايين دولار أمريكي) لتصفية الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية.
يشار إلى أن هذا هي الركود الأول في نيوزيلندا
منذ عام 2020، عندما أغلقت جائحة كورونا الحدود وأوقفت الصادرات.