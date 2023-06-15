عربي
الطيران الروسي يستهدف معاقل ومستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك
https://sputnikarabic.ae/20230615/نيوزيلندا-تدخل-رسميا-في-الركود-1078113819.html
نيوزيلندا تدخل رسميا في الركود
نيوزيلندا تدخل رسميا في الركود
دخل الاقتصاد النيوزيلندي المدفوع بالزراعة إلى الركود، اليوم الخميس، حسب البيانات الرسمية المنشورة، حيث تسبب إعصار مدمر في تأثير سلبي على الاقتصاد. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T01:32+0000
2023-06-15T01:33+0000
نيوزيلندا
أخبار نيوزيلندا
العالم
أخبار العالم الآن
موارد الاقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/10/1058681205_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_5adbe5a6284280696cc73b58f629bef8.jpg
وأشارت هيئة إحصاء في نيوزيلندا إلى أن الاقتصاد انكمش 0.1 في المائة في الربع الأول، بعد هبوط 0.7 في المائة في نهاية عام 2022.وقبل أربعة أشهر من الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، اعترف وزير المالية النيوزيلندي، غرانت روبرتسون، أن دخول الركود لم يكن مفاجئاً.وقال روبرتسون: وتأثر الاقتصاد بالفيضانات في أوكلاند في يناير/كانون الثاني والدمار الذي سببه إعصار غابرييل في فبراير/شباط. وتقدر الحكومة أنه سيكلف ما يصل إلى 15 مليون دولار نيوزيلندي (9 ملايين دولار أمريكي) لتصفية الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية.يشار إلى أن هذا هي الركود الأول في نيوزيلندا منذ عام 2020، عندما أغلقت جائحة كورونا الحدود وأوقفت الصادرات.
https://sputnikarabic.ae/20230219/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-إعصار-غابرييل-في-نيوزيلندا-إلى-11-قتيلا-1073700945.html
نيوزيلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/10/1058681205_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f704fa928a1999c52cff72870834664.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نيوزيلندا, أخبار نيوزيلندا, العالم, أخبار العالم الآن, موارد الاقتصاد
نيوزيلندا, أخبار نيوزيلندا, العالم, أخبار العالم الآن, موارد الاقتصاد

نيوزيلندا تدخل رسميا في الركود

01:32 GMT 15.06.2023 (تم التحديث: 01:33 GMT 15.06.2023)
© AFP 2023 / MARTY MELVILLEخيام لمحتجين على إلزامية اللقاح يحاصرون البرلمان في نيوزيلندا
خيام لمحتجين على إلزامية اللقاح يحاصرون البرلمان في نيوزيلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AFP 2023 / MARTY MELVILLE
تابعنا عبرTelegram
دخل الاقتصاد النيوزيلندي المدفوع بالزراعة إلى الركود، اليوم الخميس، حسب البيانات الرسمية المنشورة، حيث تسبب إعصار مدمر في تأثير سلبي على الاقتصاد.
وأشارت هيئة إحصاء في نيوزيلندا إلى أن الاقتصاد انكمش 0.1 في المائة في الربع الأول، بعد هبوط 0.7 في المائة في نهاية عام 2022.
إعصار نيكول يضرب سواحل فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار غابرييل في نيوزيلندا إلى 11 قتيلا
19 فبراير, 03:26 GMT
وقبل أربعة أشهر من الانتخابات العامة المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، اعترف وزير المالية النيوزيلندي، غرانت روبرتسون، أن دخول الركود لم يكن مفاجئاً.
وقال روبرتسون:
"نعلم أن 2023 هو عام صعب، حيث يتباطأ النمو العالمي ويظل التضخم مرتفعا لفترة أطول وتستمر آثار الأحداث الجوية في جزيرة الشمال في التعطيل المستمر للأسر والشركات".
وتأثر الاقتصاد بالفيضانات في أوكلاند في يناير/كانون الثاني والدمار الذي سببه إعصار غابرييل في فبراير/شباط. وتقدر الحكومة أنه سيكلف ما يصل إلى 15 مليون دولار نيوزيلندي (9 ملايين دولار أمريكي) لتصفية الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية القاسية.
يشار إلى أن هذا هي الركود الأول في نيوزيلندا منذ عام 2020، عندما أغلقت جائحة كورونا الحدود وأوقفت الصادرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
БТР сопровождения и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А Солнцепек ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:11 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 14:02 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13 يونيو, 14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала