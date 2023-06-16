https://sputnikarabic.ae/20230616/أشرف-حكيمي-على-رادار-ريال-مدريد-1078167507.html
أشرف حكيمي على رادار ريال مدريد
أشرف حكيمي على رادار ريال مدريد
كشفت وسائل إعلام غربية، أمس الخميس، النقاب عن دخول اللاعب الدولي المغربي، أشرف حكيمي، دائرة اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه في فترة الانتقالات... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T08:58+0000
2023-06-16T08:58+0000
2023-06-16T08:58+0000
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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أمس الخميس، أن إدارة النادي الملكي الإسباني وضعت المغربي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، على رأس أهتماماته خلال الفترة المقبلة.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب حكيمي، ليضع الفريق الملكي اللاعب الدولي المغربي ضمن اهتماماته للتعاقد معه في الانتقالات الصفية المقبلة.وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من أشرف حكيمي ومعه اللاعب لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، يعدان خياران مهمان بالنسبة لمدرب ريال مدريد، ولكن الأمر يتوقف على ناديهما وليس على الفريق الملكي نفسه.ولفتت إلى أن اللاعب الدولي المغربي يعيش فترة ليست طيبة مع ناديه، باريس سان جيرمان، انعكست سلبا على مشواره مع الفريق الفرنسي، وهو الأمر الذي يقربه من ناديه السابق ريال مدريد.وفي سياق متصل، رفعت هبة عبوك الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية، دعوى قضائية ضد حكيمي تتهمه فيها بـ"سوء إدارة أصول الزوجية"، استنادا إلى الادعاءات الرامية على أنه سجّل كل ممتلكاته باسم والدته.ودخل الثنائي في صراع قانوني حاد بعد خضوع حكيمي للتحقيق بشأن مزاعم اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 24 عاما في 25 فبراير/شباط في منزله في باريس، لتقرر عبوك الانفصال عنه بعد علاقة طويلة.
https://sputnikarabic.ae/20230414/والدة-أشرف-حكيمي-تنقذ-ثروته-من-طليقته-1075925029.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, نادي باريس سان جيرمان, أخبار المغرب اليوم
الأخبار, رياضة, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, نادي باريس سان جيرمان, أخبار المغرب اليوم
أشرف حكيمي على رادار ريال مدريد
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كشفت وسائل إعلام غربية، أمس الخميس، النقاب عن دخول اللاعب الدولي المغربي، أشرف حكيمي، دائرة اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة
"موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أمس الخميس، أن إدارة النادي الملكي الإسباني وضعت المغربي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، على رأس أهتماماته خلال الفترة المقبلة.
وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب حكيمي، ليضع الفريق الملكي اللاعب الدولي المغربي ضمن اهتماماته للتعاقد معه في الانتقالات الصفية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من أشرف حكيمي
ومعه اللاعب لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، يعدان خياران مهمان بالنسبة لمدرب ريال مدريد، ولكن الأمر يتوقف على ناديهما وليس على الفريق الملكي نفسه.
ولفتت إلى أن اللاعب الدولي المغربي يعيش فترة ليست طيبة مع ناديه، باريس سان جيرمان، انعكست سلبا على مشواره مع الفريق الفرنسي، وهو الأمر الذي يقربه من ناديه السابق ريال مدريد.
وفي سياق متصل، رفعت هبة عبوك
الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية، دعوى قضائية ضد حكيمي تتهمه فيها بـ"سوء إدارة أصول الزوجية"، استنادا إلى الادعاءات الرامية على أنه سجّل كل ممتلكاته باسم والدته.
ودخل الثنائي في صراع قانوني حاد بعد خضوع حكيمي للتحقيق بشأن مزاعم اغتصاب امرأة تبلغ من العمر 24 عاما في 25 فبراير/شباط في منزله في باريس، لتقرر عبوك الانفصال عنه بعد علاقة طويلة.