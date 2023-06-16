https://sputnikarabic.ae/20230616/اتفاق-جزائري-روسي-لتجسيد-مشاريع-ثنائية-في-مجال-صناعة-الأدوية-1078195281.html
اتفاق جزائري روسي لتجسيد مشاريع ثنائية في مجال صناعة الأدوية
اتفاق جزائري روسي لتجسيد مشاريع ثنائية في مجال صناعة الأدوية
كان مشروع صناعة الأدوية أهم المشاريع التي تم التوافق عليها بين الجزائر وروسيا بالتوقيت مع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T17:01+0000
2023-06-16T17:01+0000
2023-06-16T17:12+0000
حصري
الجزائر
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078176142_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_3f2a369949e88717c7c6c65875a79b56.jpg
قال وزير الصناعة والانتاج الدوائي الجزائري، علي عون، خلال لقاء أجرته معه "سبوتنيك" في سياق تغطية المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ في روسيا، إن أهم المشاريع التي تم التوافق عليها بين الجزائر وروسيا بالتوقيت مع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا كان مشروع صناعة الأدوية كالإنسولين، والمشروع الثاني هو صناعة الأدوية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-التجارة-الجزائري-لدينا-علاقات-عريقة-مع-الشريك-الروسي-في-جميع-المجالات--1078195057.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078176142_227:0:2956:2047_1920x0_80_0_0_6335e2c59becaf4a30b8d4849f54bdb7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, الجزائر, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
حصري, الجزائر, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
اتفاق جزائري روسي لتجسيد مشاريع ثنائية في مجال صناعة الأدوية
17:01 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 17:12 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
حصري
كان مشروع صناعة الأدوية أهم المشاريع التي تم التوافق عليها بين الجزائر وروسيا بالتوقيت مع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا.
قال وزير الصناعة والانتاج الدوائي الجزائري، علي عون، خلال لقاء أجرته معه "سبوتنيك" في سياق تغطية المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ في روسيا، إن أهم المشاريع التي تم التوافق عليها بين الجزائر وروسيا بالتوقيت مع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا كان مشروع صناعة الأدوية كالإنسولين، والمشروع الثاني هو صناعة الأدوية الخاصة بعلاج الأورام السرطانية.
وأضاف: "أما بالنسبة للصناعات الأخرى فقد تكلمنا مع الأخوة الروس و حددنا معهم خارطة الطريق لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنه بفضل هذه الاستراتيجية سنجعل النسيج الصناعي في الجزائر ينتشر ليغطي احتياجات المواطن الجزائري وهذا كله بالشراكة مع الأخوة الروس ولا سيما أنهم يمتلكون قدرات كبيرة في الصناعات التحويلية الدوائية في الجزائر".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.