https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-التجارة-الجزائري-لدينا-علاقات-عريقة-مع-الشريك-الروسي-في-جميع-المجالات--1078195057.html

وزير التجارة الجزائري: لدينا علاقات عريقة مع الشريك الروسي في جميع المجالات

وزير التجارة الجزائري: لدينا علاقات عريقة مع الشريك الروسي في جميع المجالات

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الجمعة، أن للجزائر علاقات عريقة مع الشريك الروسي. 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T17:02+0000

2023-06-16T17:02+0000

2023-06-16T17:11+0000

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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

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وقال زيتوني في تصريح له لوكالة "سبوتنيك" في سياق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "التبادلات التجارية والاقتصادية والتعامل الاقتصادي والاندماج الاقتصادي بين الدولتين كان ضعيفا ولكن مع زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون والوفد الوزاري ورجال الأعمال ساعد على وضع التقييمات وإعطاء الفرص لرجال الأعمال الروس كي يرفعوا من قيمة الصادرات والتبادلات التجارية".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-التعاون-الاقتصادي-بين-الجزائر-وروسيا-لا-يقتصر-على-المبادلات-التجارية-1078192846.html

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حصري, الجزائر, العالم العربي, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023