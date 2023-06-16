https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-التجارة-الجزائري-لدينا-علاقات-عريقة-مع-الشريك-الروسي-في-جميع-المجالات--1078195057.html
وزير التجارة الجزائري: لدينا علاقات عريقة مع الشريك الروسي في جميع المجالات
وزير التجارة الجزائري: لدينا علاقات عريقة مع الشريك الروسي في جميع المجالات
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الجمعة، أن للجزائر علاقات عريقة مع الشريك الروسي. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T17:02+0000
2023-06-16T17:02+0000
2023-06-16T17:11+0000
حصري
الجزائر
العالم العربي
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وقال زيتوني في تصريح له لوكالة "سبوتنيك" في سياق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "التبادلات التجارية والاقتصادية والتعامل الاقتصادي والاندماج الاقتصادي بين الدولتين كان ضعيفا ولكن مع زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون والوفد الوزاري ورجال الأعمال ساعد على وضع التقييمات وإعطاء الفرص لرجال الأعمال الروس كي يرفعوا من قيمة الصادرات والتبادلات التجارية".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-التعاون-الاقتصادي-بين-الجزائر-وروسيا-لا-يقتصر-على-المبادلات-التجارية-1078192846.html
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حصري, الجزائر, العالم العربي, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
حصري, الجزائر, العالم العربي, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
وزير التجارة الجزائري: لدينا علاقات عريقة مع الشريك الروسي في جميع المجالات
17:02 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 17:11 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
حصري
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني، اليوم الجمعة، أن للجزائر علاقات عريقة مع الشريك الروسي.
وقال زيتوني في تصريح له لوكالة "سبوتنيك" في سياق منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن "التبادلات التجارية والاقتصادية والتعامل الاقتصادي والاندماج الاقتصادي بين الدولتين كان ضعيفا ولكن مع زيارة رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون والوفد الوزاري ورجال الأعمال ساعد على وضع التقييمات وإعطاء الفرص لرجال الأعمال الروس كي يرفعوا من قيمة الصادرات والتبادلات التجارية".
وتابع الوزير الجزائري: "الفرص هي عديدة ومتعددة سواء كانت في الزراعة والتجارة والمنشآت القاعدية والتحويل التكنولوجي والمناجم وفي مختلف المجالات وتعرفون جيدا أن الفرصة الأكبر هي العنصر البشري، ولا سيما أن موقع الجزائر يجعلها البوابة لأفريقيا حيث تتمتع بالكثير من المزايا التي تجعل التجارة الروسية والاقتصاد الروسي يندمج بأفريقيا عن طريق الجزائر وهذه الفرص التي تم تقييمها".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.