https://sputnikarabic.ae/20230616/بلينكن-عن-قرب-توقيع-اتفاق-نووي-مع-إيران-بعض-المعلومات-غير-دقيقة-أو-خاطئة-1078197826.html

بلينكن عن قرب توقيع اتفاق نووي مع إيران: بعض المعلومات غير دقيقة أو خاطئة

بلينكن عن قرب توقيع اتفاق نووي مع إيران: بعض المعلومات غير دقيقة أو خاطئة

نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، التقارير التي تفيد بأن واشنطن وطهران اقتربتا من إبرام صفقات للحد من برنامج إيران النووي والإفراج عن... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T18:36+0000

2023-06-16T18:36+0000

2023-06-16T18:36+0000

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وقال بلينكن في تصريح للصحفيين عندما سئل عن المحادثات غير المباشرة عبر عمان: "بعض التقارير التي رأيناها عن اتفاق بشأن المسائل النووية أو عن معتقلين هي ببساطة غير دقيقة أو خاطئة"، وفق "فرانس برس".وقالت إيران يوم الاثنين الماضي إنها تجري مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان، مع إدراج القضايا النووية والعقوبات الأمريكية والمحتجزين على القائمة.ويحتجز ما لا يقل عن ثلاثة أمريكيين إيرانيين في إيران، بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي، الذي اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2015 وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس، بحسب المصدر ذاته.وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين "نرحب بجهود المسؤولين العمانيين وتبادلنا الرسائل مع الطرف الآخر من خلال هذا الوسيط" بشأن رفع العقوبات الأمريكية.وأضاف "لم نوقف المسيرات الدبلوماسية" مؤكدا أن المحادثات "لم تكن سرية".ولم يتمكن الجانبان منذ عامين من التوصل إلى اتفاق بشأن رغبة الرئيس جو بايدن في إحياء اتفاق 2015 الذي منح طهران تخفيفًا للعقوبات مقابل قيود على برنامجها النووي.وانسحب سلف بايدن دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018، ومنذ ذلك الحين تقول التقارير إن طهران أحرزت تقدمًا مطردًا في تطوير صناعتها النووية، على الرغم من عدم إنتاج سلاح نووي.وجدد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الأسبوع الماضي التأكيد على أن بلاده لا تنوي امتلاك سلاح نووي.وقال خامنئي إنه يمكن التوصل إلى صفقات مع الولايات المتحدة بشرط ألا تغير "البنية التحتية الحالية للصناعة النووية".

https://sputnikarabic.ae/20230611/خامنئي-لا-مشكلة-في-إبرام-اتفاق-لا-يمس-بالبنية-التحتية-للصناعة-النووية-الإيرانية-1077993477.html

https://sputnikarabic.ae/20230612/إيران-تلمح-بإبرام-صفقة-تبادل-سجناء-مع-الولايات-المتحدة-1078022953.html

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