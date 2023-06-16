https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-روسيا-من-بين-قادة-العالم-في-مجال-الحكومة-الرقمية-1078186788.html
بوتين: روسيا من بين قادة العالم في مجال "الحكومة الرقمية"
بوتين: روسيا من بين قادة العالم في مجال "الحكومة الرقمية"
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "SPIEF": إن روسيا من بين قادة العالم في مجال "الحكومة الرقمية". 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T13:59+0000
2023-06-16T13:59+0000
2023-06-16T14:05+0000
روسيا
اقتصادي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وأضاف بوتين: "في العديد من مجالات العمل من الضروري استخدام المبادئ الجديدة لـ"الحكومة الرقمية"، نحن من بين قادة العالم بلا منازع، وهذه حقيقة، نحن بحاجة إلى تعزيز هذه المواقف والمضي قدما".يذكر أن الجزائر تشارك أيضا في هذا المنتدى، حيث كشف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن مشاريع مهمة في قطاع الطاقة تُنفذ بالتعاون مع شركات روسية.وقال وزير الطاقة الجزائري، خلال جلسة بعنوان "التعاون الاقتصادي الروسي الجزائري" التي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ: "العلاقات متميزة ومهمة بين بلدينا خاصة في مشاريع تطوير الحقول البترولية في الجزائر بالتعاون مع شركة "غازبروم" الروسية ولدينا تجربة سابقة معها في أحد المشاريع الذي حقق نجاحا كبيرا، ما دفعنا إلى العودة للتعاون معها في تطوير وتجهيز لحقول جديدة".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078186619.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصادي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
روسيا, اقتصادي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
بوتين: روسيا من بين قادة العالم في مجال "الحكومة الرقمية"
13:59 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 14:05 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي "SPIEF": إن روسيا من بين قادة العالم في مجال "الحكومة الرقمية".
وأضاف بوتين: "في العديد من مجالات العمل من الضروري استخدام المبادئ الجديدة لـ"الحكومة الرقمية"، نحن من بين قادة العالم بلا منازع، وهذه حقيقة، نحن بحاجة إلى تعزيز هذه المواقف والمضي قدما".
يذكر أن الجزائر تشارك أيضا في هذا المنتدى، حيث كشف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، عن مشاريع مهمة في قطاع الطاقة تُنفذ بالتعاون مع شركات روسية.
وقال وزير الطاقة الجزائري، خلال جلسة بعنوان "التعاون الاقتصادي الروسي الجزائري" التي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ: "العلاقات متميزة ومهمة بين بلدينا خاصة في مشاريع تطوير الحقول البترولية في الجزائر بالتعاون مع شركة "غازبروم" الروسية ولدينا تجربة سابقة معها في أحد المشاريع الذي حقق نجاحا كبيرا، ما دفعنا إلى العودة للتعاون معها في تطوير وتجهيز لحقول جديدة".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.