https://sputnikarabic.ae/20230616/بيسكوف-روسيا-مهتمة-بالتعاون-التجاري-والاقتصادي-مع-الإمارات--1078163426.html

بيسكوف: روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات

بيسكوف: روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات. 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T05:36+0000

2023-06-16T05:36+0000

2023-06-16T05:36+0000

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وقال بيسكوف: "هناك مصلحة متبادلة تماما في استمرار التعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى. التفاعل مستمر ولا يمكن أن يكون هناك فراغات هنا".وأضاف بيسكوف إن "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، لديه تمثيل واسع إلى حد ما هذا العام، والضيف الرئيسي هو وفد من الإمارات العربية المتحدة، التي تربطها علاقات تجارية روسية بالعديد من الاتصالات".وتابع بيسكوف في حديثه مع "القناة الأولى": "بشكل عام، يشارك ممثلون من 15 إلى 16 دولة، وهو ما يمثل مفتاحًا حيًا لكل ما يحدث".وأصبح وفد الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر الوفود تمثيلاً في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام.وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، يوم أمس الخميس، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن على روسيا والإمارات العربية المتحدة تكثيف العمل المشترك في مجال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، يوم أمس الخميس، في حفل افتتاح جناح الإمارات في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي: "في السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التجارة هذا العام 9 مليارات دولار، ويستمر في النمو".

https://sputnikarabic.ae/20230615/مركز-التصدير-الروسي-الصادرات-الروسية-إلى-الإمارات-بلغت-نحو-مليار-دولار-في-2022-1078156063.html

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