عربي
https://sputnikarabic.ae/20230616/بيسكوف-روسيا-مهتمة-بالتعاون-التجاري-والاقتصادي-مع-الإمارات--1078163426.html
بيسكوف: روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات
بيسكوف: روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T05:36+0000
2023-06-16T05:36+0000
روسيا
الامارات
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555077_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_abe1f52de1bfc287f8ca434e72050983.jpg
وقال بيسكوف: "هناك مصلحة متبادلة تماما في استمرار التعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى. التفاعل مستمر ولا يمكن أن يكون هناك فراغات هنا".وأضاف بيسكوف إن "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، لديه تمثيل واسع إلى حد ما هذا العام، والضيف الرئيسي هو وفد من الإمارات العربية المتحدة، التي تربطها علاقات تجارية روسية بالعديد من الاتصالات".وتابع بيسكوف في حديثه مع "القناة الأولى": "بشكل عام، يشارك ممثلون من 15 إلى 16 دولة، وهو ما يمثل مفتاحًا حيًا لكل ما يحدث".وأصبح وفد الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر الوفود تمثيلاً في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام.وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، يوم أمس الخميس، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن على روسيا والإمارات العربية المتحدة تكثيف العمل المشترك في مجال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، يوم أمس الخميس، في حفل افتتاح جناح الإمارات في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي: "في السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التجارة هذا العام 9 مليارات دولار، ويستمر في النمو".
https://sputnikarabic.ae/20230615/مركز-التصدير-الروسي-الصادرات-الروسية-إلى-الإمارات-بلغت-نحو-مليار-دولار-في-2022-1078156063.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/02/1048555077_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_32c1370c626c4a00a12a8d6753239daf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الامارات, العالم
روسيا, الامارات, العالم

بيسكوف: روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات

05:36 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Sergei Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا مهتمة بالتعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات.
وقال بيسكوف: "هناك مصلحة متبادلة تماما في استمرار التعاون التجاري والاقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى. التفاعل مستمر ولا يمكن أن يكون هناك فراغات هنا".
وأضاف بيسكوف إن "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي، لديه تمثيل واسع إلى حد ما هذا العام، والضيف الرئيسي هو وفد من الإمارات العربية المتحدة، التي تربطها علاقات تجارية روسية بالعديد من الاتصالات".
وتابع بيسكوف في حديثه مع "القناة الأولى": "بشكل عام، يشارك ممثلون من 15 إلى 16 دولة، وهو ما يمثل مفتاحًا حيًا لكل ما يحدث".
وأصبح وفد الإمارات العربية المتحدة أحد أكثر الوفود تمثيلاً في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله المري، يوم أمس الخميس، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن على روسيا والإمارات العربية المتحدة تكثيف العمل المشترك في مجال التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
مركز التصدير الروسي: الصادرات الروسية إلى الإمارات بلغت نحو مليار دولار في 2022
أمس, 17:27 GMT
وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، يوم أمس الخميس، في حفل افتتاح جناح الإمارات في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي: "في السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التجارة هذا العام 9 مليارات دولار، ويستمر في النمو".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:19 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала