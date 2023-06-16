https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-التعاون-الاقتصادي-بين-الجزائر-وروسيا-لا-يقتصر-على-المبادلات-التجارية-1078192846.html

تبون: التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا لا يقتصر على المبادلات التجارية

تبون: التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا لا يقتصر على المبادلات التجارية

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا لا يقتصر على المبادلات التجارية، وإنما يشمل التعاون الصناعي والعلمي... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T15:30+0000

2023-06-16T15:30+0000

2023-06-16T15:31+0000

العالم العربي

روسيا

الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/10/1078187999_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_bf12840bf45a06f00aeeae2705b735e6.jpg

وقال تبون خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين من حول العالم: "لا يقتصر التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا على المبادلات التجارية، وإنما يشمل التعاون الصناعي والعلمي والتقني، ويحصل الجانبان على التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز و"أوبك+" لضمان استقرار الأسواق".وأشار الرئيس الجزائري إلى أنه ليس بإمكان دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في العالم المعاصر، التحديات تحتاج إلى تنسيق المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة.وأضاف الرئيس: "أشيد بجهود روسيا في السعي لاستقرار أسواق الطاقة وحل أزمة الغذاء العالمية".وأكد تبون أن الجزائر في أفريقيا تتميز مع أقلية من البلدان الأفريقية بأنها دولة بلا ديون خارجية، وتسجل نمو بنسبة 4.3% عكس ما يجري في عدد من البلدان المجاورة.وأجاب الرئيس الجزائري ردا على سؤال بشأن الضغوط الغربية على الجزائر: "الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا في قراراتهم وتصرفاتهم".وتابع: "لذلك لا بد لنا من تعزيز تصدير الغاز، دخلنا في السياسة التي تحرر الجزائر من المحروقات، لهذا نستقطب الاستثمار الوطني، ثم الاستثمار الدولي حتى يكون لدينا صادرات التي تساوي صادرات المحروقات، وهكذا نضمن مستقبل البلاد".

https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078186619.html

https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-روسيا-تمتلك-فرصة-الانتقال-إلى-اقتصاد-جانب-العرض-1078185592.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, روسيا, الجزائر