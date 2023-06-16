https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-التعاون-الاقتصادي-بين-الجزائر-وروسيا-لا-يقتصر-على-المبادلات-التجارية-1078192846.html
تبون: التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا لا يقتصر على المبادلات التجارية
تبون: التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا لا يقتصر على المبادلات التجارية
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا لا يقتصر على المبادلات التجارية، وإنما يشمل التعاون الصناعي والعلمي... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T15:30+0000
2023-06-16T15:30+0000
2023-06-16T15:31+0000
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وقال تبون خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين من حول العالم: "لا يقتصر التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا على المبادلات التجارية، وإنما يشمل التعاون الصناعي والعلمي والتقني، ويحصل الجانبان على التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز و"أوبك+" لضمان استقرار الأسواق".وأشار الرئيس الجزائري إلى أنه ليس بإمكان دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في العالم المعاصر، التحديات تحتاج إلى تنسيق المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة.وأضاف الرئيس: "أشيد بجهود روسيا في السعي لاستقرار أسواق الطاقة وحل أزمة الغذاء العالمية".وأكد تبون أن الجزائر في أفريقيا تتميز مع أقلية من البلدان الأفريقية بأنها دولة بلا ديون خارجية، وتسجل نمو بنسبة 4.3% عكس ما يجري في عدد من البلدان المجاورة.وأجاب الرئيس الجزائري ردا على سؤال بشأن الضغوط الغربية على الجزائر: "الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا في قراراتهم وتصرفاتهم".وتابع: "لذلك لا بد لنا من تعزيز تصدير الغاز، دخلنا في السياسة التي تحرر الجزائر من المحروقات، لهذا نستقطب الاستثمار الوطني، ثم الاستثمار الدولي حتى يكون لدينا صادرات التي تساوي صادرات المحروقات، وهكذا نضمن مستقبل البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078186619.html
https://sputnikarabic.ae/20230616/بوتين-روسيا-تمتلك-فرصة-الانتقال-إلى-اقتصاد-جانب-العرض-1078185592.html
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العالم العربي, روسيا, الجزائر
العالم العربي, روسيا, الجزائر
تبون: التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا لا يقتصر على المبادلات التجارية
15:30 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 15:31 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا لا يقتصر على المبادلات التجارية، وإنما يشمل التعاون الصناعي والعلمي والتقني.
وقال تبون خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وكبار الدبلوماسيين والاقتصاديين من حول العالم: "لا يقتصر التعاون الاقتصادي بين الجزائر وروسيا على المبادلات التجارية، وإنما يشمل التعاون الصناعي والعلمي والتقني، ويحصل الجانبان على التشاور المنتظم وتبادل وجهات النظر في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز و"أوبك+" لضمان استقرار الأسواق".
وأكد الرئيس الجزائري أن الجزائر أصبحت وجهة استثمار واعدة نظرا للإصلاحات والتحفيزات العديدة التي كرست مناخا استثماريا جاذبا لا سيما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والفلاحة والمنتجات الصيدلانية والصناعات المختلفة بما في ذلك الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية.
وأشار الرئيس الجزائري إلى أنه ليس بإمكان دولة أن تواجه وحدها الأزمات المتفاقمة في العالم المعاصر، التحديات تحتاج إلى تنسيق المجتمع الدولي بحثا عن الحلول الفعالة والمستدامة.
وأضاف الرئيس: "أشيد بجهود روسيا في السعي لاستقرار أسواق الطاقة وحل أزمة الغذاء العالمية".
وتابع الرئيس الجزائري: "تستثمر الجزائر في الطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة، المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية للمستثمرين. أدعو المستثمرين إلى الاستفادة من هذا المناخ".
وأكد تبون أن الجزائر في أفريقيا تتميز مع أقلية من البلدان الأفريقية بأنها دولة بلا ديون خارجية، وتسجل نمو بنسبة 4.3% عكس ما يجري في عدد من البلدان المجاورة.
وتابع: "ستنطلق الجزائر بوضع قانون استثمار جديد يعطي كل الامتيازات للمستثمرين. بعد ذلك القانون، المنشور مباشرة ونصوصه التطبيقية، التي تنص على ألا يتغير هذا القانون خلال 10 سنوات على الأقل".
وأجاب الرئيس الجزائري ردا على سؤال بشأن الضغوط الغربية على الجزائر: "الجزائريون ولدوا أحرارا وسيبقون أحرارا في قراراتهم وتصرفاتهم".
وأضاف: "نحن دولة مصدرة للغاز أكثر من النفط، ودخلنا في مخطط جديد لتحويل المحروقات إلى مواد استهلاكية من مشتقات النفط. نحاول أن نتجنب تصدير النفط الخام. إضافة إلى أن الجزائر تستهلك نصف ما تنتجه من الغاز، تقريبا 72% من الجزائر الواسعة يستفيدون من منظومة الغاز الطبيعي".
وتابع: "لذلك لا بد لنا من تعزيز تصدير الغاز، دخلنا في السياسة التي تحرر الجزائر من المحروقات، لهذا نستقطب الاستثمار الوطني، ثم الاستثمار الدولي حتى يكون لدينا صادرات التي تساوي صادرات المحروقات، وهكذا نضمن مستقبل البلاد".