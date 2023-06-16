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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230616/حاكم-زابوروجيه-القوات-الأوكرانية-لم-تستطع-اختراق-أي-نقطة-استراتيجية-في-المنطقة-1078176613.html
حاكم زابوروجيه: القوات الأوكرانية لم تستطع اختراق أي نقطة استراتيجية في المنطقة
حاكم زابوروجيه: القوات الأوكرانية لم تستطع اختراق أي نقطة استراتيجية في المنطقة
أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات على اتجاه زابوروجيه، ولم يتمكنوا من السيطرة... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T11:26+0000
2023-06-16T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب باليتسكي على قناته في "تلغرام": "على مدى الأيام التسعة الماضية، كان العدو يحاول اختراق الدفاعات على اتجاه زابوروجيه. لم نتنازل عن أي بلدة مهمة من الناحية الاستراتيجية".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات حنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 يونيو/حزيران، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه.تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الروسية-تحول-منطقة-تجمع-لدبابات-أوكرانية-إلى-جحيم-فيديو-1078174396.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

حاكم زابوروجيه: القوات الأوكرانية لم تستطع اختراق أي نقطة استراتيجية في المنطقة

11:26 GMT 16.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات على اتجاه زابوروجيه، ولم يتمكنوا من السيطرة على أي بلدة مهمة من الناحية الاستراتيجية.
وكتب باليتسكي على قناته في "تلغرام": "على مدى الأيام التسعة الماضية، كان العدو يحاول اختراق الدفاعات على اتجاه زابوروجيه. لم نتنازل عن أي بلدة مهمة من الناحية الاستراتيجية".

وأضاف باليتسكي: "في رأيي، يقوم الجانب الأوكراني بذلك من أجل ما يسمى بـ" النصر"، بغض النظر عن خسائره، سننتهز الفرصة "للقضاء" على العدو في هذه الأراضي حيث يكون ذلك مفيدًا لنا".

بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات حنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك في 4 يونيو/حزيران، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه.
دبابات خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحول منطقة تجمع لدبابات أوكرانية إلى "جحيم"... فيديو
11:07 GMT
تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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