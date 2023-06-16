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https://sputnikarabic.ae/20230616/رئيس-الوزراء-المصري-من-كييف-الأزمة-الأوكرانية-طالت-تداعياتها-القارة-الأفريقية-وشعوبها--1078196819.html
رئيس الوزراء المصري من كييف: الأزمة الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبها ‏
رئيس الوزراء المصري من كييف: الأزمة الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبها ‏
أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، من كييف، أن الأزمة الأوكرانية ‏طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبها.‏ 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T17:35+0000
2023-06-16T17:35+0000
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وأوضح مدبولي أن "المواطن الأفريقي يشعر بتأثر حياته اليومية سلبا جراء افتقاره إلى احتياجات أساسية، ويأتي في مقدمتها نقص الأسمدة والحبوب، وهو نقص يتعلق بأمنه الغذائي، لاسيما أن صادرات كلٍ من روسيا وأوكرانيا من القمح تمثل 23% من السوق العالمية، ومن ثم كان لزاما على زعماء القارة الأفريقية أن يقوموا ببذل مساعيهم الحميدة؛ حقنا للدماء، وتداركا لتلك الآثار السلبية وتداعياتها على حياة مواطني طرفي النزاع، وحياة المواطن الأفريقي على حد سواء"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.جاء ذلك خلال كلمة لمدبولي، في مؤتمر صحفي عُقد بحضور رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، فى العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.وشدد على أنه "منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تبنّت مصر موقفا يُعلي من مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المُتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك سيادة الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وتسويةِ النزاعات بالوسائل السلمية، وهو الموقف الذي عَبّرنا عنه بشكل واضح، في كافة المحافل الدولية والإقليمية، والذي ما زالت تنطلق من خلاله جهود مصر الرامية إلى تحقيق السلام عبر جهد أفريقي مشترك مخلص وصادق، يهدف إلى وضع حد للنزاع عبر وقف إطلاق النار، وبدء محادثات بنّاءة تُفضي إلى إرساء تسوية عادلة ومستدامة للنزاع، تضمن صون السلم والأمن الدوليين وتنهي المعاناة الإنسانية التي تلحق بالمدنيين"، بحسب قوله.وأضاف رئيس الوزراء المصري، في كلمته: "لقد استمعنا لرؤية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للأزمة الجارية وتداعياتِها المتزايدة، وتناولت مباحثاتنا شرحا واضحا ومفصلا للمسعى الأفريقي، الذي يأخذُ في الاعتبار ما أفرزته هذه الأزمة من تداعيات، وما ولّدته من تحديات تدفع باتجاه أهمية التحرك لتسوية الأزمة، بعيدا عن الجمود ونأيا عن لغة القوة، مع اللجوء إلى تبني نهج أكثر تفاهما يؤكد ضرورة التحرك مع كافة الأطراف من أجل التوصل إلى حلول سياسية وسلمية للمشكلات التي أدت إلى اندلاع هذه الحرب، ويعالج جذورها".وتابع مبينا أن "مصر لفتت في إطار تحركاتها مع كافة الشركاء الدوليين إلى ضرورة العمل على حشد الجهود الدولية لنزع فتيل الأزمة، بدلاً من التصعيد وتأجيج الصراع".وختم رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته في المؤتمر الصحفي، قائلا:وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بعد رحلة بالقطار استغرقت 12 ساعة من الحدود البولندية، وكان برفقته وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.وترأس مدبولي وفد مصر في المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، نيابة عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
https://sputnikarabic.ae/20230615/رئيس-الوزراء-المصري-يمثل-بلاده-في-وفد-زعماء-دول-المبادرة-الأفريقية-لتسوية-الأزمة-الأوكرانية-1078149033.html
https://sputnikarabic.ae/20230616/رئيس-جنوب-أفريقيا-يصل-إلى-كييف-لبحث-مبادرة-السلام-الأفريقية-1078164793.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم العربي

رئيس الوزراء المصري من كييف: الأزمة الأوكرانية طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبها ‏

17:35 GMT 16.06.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYمن اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر آزالي أسوماني، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، يسيرون للتحدث إلى وسائل الإعلام بعد محادثاتهم في كييف، 16 يونيو/ حزيران 2023
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر آزالي أسوماني، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، يسيرون للتحدث إلى وسائل الإعلام بعد محادثاتهم في كييف، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
من اليسار إلى اليمين: رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والرئيس السنغالي ماكي سال، ورئيس جزر القمر آزالي أسوماني، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما، يسيرون للتحدث إلى وسائل الإعلام بعد محادثاتهم في كييف، 16 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الجمعة، من كييف، أن الأزمة الأوكرانية ‏طالت تداعياتها القارة الأفريقية وشعوبها.‏
وأوضح مدبولي أن "المواطن الأفريقي يشعر بتأثر حياته اليومية سلبا جراء افتقاره إلى احتياجات أساسية، ويأتي في مقدمتها نقص الأسمدة والحبوب، وهو نقص يتعلق بأمنه الغذائي، لاسيما أن صادرات كلٍ من روسيا وأوكرانيا من القمح تمثل 23% من السوق العالمية، ومن ثم كان لزاما على زعماء القارة الأفريقية أن يقوموا ببذل مساعيهم الحميدة؛ حقنا للدماء، وتداركا لتلك الآثار السلبية وتداعياتها على حياة مواطني طرفي النزاع، وحياة المواطن الأفريقي على حد سواء"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
جاء ذلك خلال كلمة لمدبولي، في مؤتمر صحفي عُقد بحضور رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، فى العاصمة الأوكرانية كييف، ضمن المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.
رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
رئيس الوزراء المصري يمثل بلاده في وفد زعماء دول المبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية
أمس, 14:23 GMT
وشدد على أنه "منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تبنّت مصر موقفا يُعلي من مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المُتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك سيادة الدول والحفاظ على وحدة أراضيها، وتسويةِ النزاعات بالوسائل السلمية، وهو الموقف الذي عَبّرنا عنه بشكل واضح، في كافة المحافل الدولية والإقليمية، والذي ما زالت تنطلق من خلاله جهود مصر الرامية إلى تحقيق السلام عبر جهد أفريقي مشترك مخلص وصادق، يهدف إلى وضع حد للنزاع عبر وقف إطلاق النار، وبدء محادثات بنّاءة تُفضي إلى إرساء تسوية عادلة ومستدامة للنزاع، تضمن صون السلم والأمن الدوليين وتنهي المعاناة الإنسانية التي تلحق بالمدنيين"، بحسب قوله.
وأضاف رئيس الوزراء المصري، في كلمته: "لقد استمعنا لرؤية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للأزمة الجارية وتداعياتِها المتزايدة، وتناولت مباحثاتنا شرحا واضحا ومفصلا للمسعى الأفريقي، الذي يأخذُ في الاعتبار ما أفرزته هذه الأزمة من تداعيات، وما ولّدته من تحديات تدفع باتجاه أهمية التحرك لتسوية الأزمة، بعيدا عن الجمود ونأيا عن لغة القوة، مع اللجوء إلى تبني نهج أكثر تفاهما يؤكد ضرورة التحرك مع كافة الأطراف من أجل التوصل إلى حلول سياسية وسلمية للمشكلات التي أدت إلى اندلاع هذه الحرب، ويعالج جذورها".
وتابع مبينا أن "مصر لفتت في إطار تحركاتها مع كافة الشركاء الدوليين إلى ضرورة العمل على حشد الجهود الدولية لنزع فتيل الأزمة، بدلاً من التصعيد وتأجيج الصراع".
رئيس دولة جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس جنوب أفريقيا يصل إلى كييف لبحث مبادرة السلام الأفريقية... فيديو
07:12 GMT
وختم رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته في المؤتمر الصحفي، قائلا:

"أرجو لمسعانا الأفريقي المشترك أن يترك صداه، كصوت للعقل وتغليب للحكمة وانتهاج لطريق الرشاد، وسوف نواصل جهدنا الأفريقي المشترك تحقيقا للهدف الأسمى لهذا المسعى، وهو تحقيق السلام".

وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، بعد رحلة بالقطار استغرقت 12 ساعة من الحدود البولندية، وكان برفقته وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.
وترأس مدبولي وفد مصر في المبادرة الأفريقية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية، نيابة عن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
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