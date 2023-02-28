https://sputnikarabic.ae/20230228/رئيس-الوزراء-المصري-علاقاتنا-مع-قطر-تشهد-تناغما-في-جميع-المجالات-1074143269.html

رئيس الوزراء المصري: علاقاتنا مع قطر تشهد تناغما في جميع المجالات

رئيس الوزراء المصري: علاقاتنا مع قطر تشهد تناغما في جميع المجالات

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تناغما في جميع المجالات. 28.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-28T14:36+0000

2023-02-28T14:36+0000

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ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، قنا، قال مدبولي: "العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومصر تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وقد توج ذلك بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين خلال العام الماضي".وأشاد مدبولي بموقف الدوحة في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه موقف داعم لمصر والسودان.وأوضح أنها قامت بحث الأطراف جميعا على "الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل".ويقوم مدبولي حاليا على رأس وفد رفيع بزيارة عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة، التقى خلالها، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث استعرض اللقاء "علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".طالع ايضا: أمير قطر ورئيس الوزراء المصري يستعرضان علاقات التعاون

https://sputnikarabic.ae/20230227/أمير-قطر-يعلن-عن-استثمارات-جديدة-وزيادة-التعاون-مع-مصر-في-جميع-المجالات-الممكنة-1074096278.html

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