https://sputnikarabic.ae/20230228/رئيس-الوزراء-المصري-علاقاتنا-مع-قطر-تشهد-تناغما-في-جميع-المجالات-1074143269.html
رئيس الوزراء المصري: علاقاتنا مع قطر تشهد تناغما في جميع المجالات
رئيس الوزراء المصري: علاقاتنا مع قطر تشهد تناغما في جميع المجالات
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تناغما في جميع المجالات. 28.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-28T14:36+0000
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ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القطرية، قنا، قال مدبولي: "العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومصر تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وقد توج ذلك بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين خلال العام الماضي".وأشاد مدبولي بموقف الدوحة في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أنه موقف داعم لمصر والسودان.وأوضح أنها قامت بحث الأطراف جميعا على "الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل".ويقوم مدبولي حاليا على رأس وفد رفيع بزيارة عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة، التقى خلالها، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث استعرض اللقاء "علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".طالع ايضا: أمير قطر ورئيس الوزراء المصري يستعرضان علاقات التعاون
https://sputnikarabic.ae/20230227/أمير-قطر-يعلن-عن-استثمارات-جديدة-وزيادة-التعاون-مع-مصر-في-جميع-المجالات-الممكنة-1074096278.html
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أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
رئيس الوزراء المصري: علاقاتنا مع قطر تشهد تناغما في جميع المجالات
14:36 GMT 28.02.2023 (تم التحديث: 14:37 GMT 28.02.2023) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد تناغما في جميع المجالات.
ووفق تصريحات
نقلتها وكالة الأنباء القطرية، قنا، قال مدبولي: "العلاقات الثنائية بين دولة قطر ومصر تشهد مزيدا من التعاون والتناغم على كافة الأصعدة، وقد توج ذلك بتبادل الزيارات بين قائدي البلدين خلال العام الماضي".
وأشاد مدبولي بموقف الدوحة في ملف سد النهضة
، مشيرا إلى أنه موقف داعم لمصر والسودان.
وقال: "قطر أكدت في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل عادل ومتوازن وملزم يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة".
وأوضح أنها قامت بحث الأطراف جميعا على "الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل".
ودعا مدبولي رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مصر، مشددا على أن بلاده عازمة على "رفع كافة المعوقات التي تحول دون استحثاث نسق المشاريع من خلال اعتماد جملة من الإصلاحات والحوافز التي تساعد على هذا التوجه".
ويقوم مدبولي حاليا على رأس وفد رفيع بزيارة عمل إلى العاصمة القطرية الدوحة، التقى خلالها، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث استعرض اللقاء "علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".