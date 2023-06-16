https://sputnikarabic.ae/20230616/روسيا-تطور-جهازًا-لإصلاح-تصدعات-المركبات-الفضائية-1078161720.html
روسيا تطور جهازا لإصلاح تصدعات المركبات الفضائية
روسيا تطور جهازا لإصلاح تصدعات المركبات الفضائية
توصل المطورون الروس إلى ابتكار جهاز قادر على تثبيت نفسه على السطح الخارجي للأجهزة الفضائية التالفة وإصلاح التشققات فيها، وفقًا لوثائق وكالة "روسباتنتا"... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T01:48+0000
2023-06-16T01:48+0000
2023-06-16T01:55+0000
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علوم
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يندرج "الاختراع ضمن مجال الفضاء، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالحصول على أغشية رقيقة بطاقة حرارية من التخميل النووي الذاتي لدرجات حرارة عالية (SVS)، لإصلاح التشققات الدقيقة على سطح هياكل الأجهزة الفضائية"، حسبما جاء في الوثائق.ووفقًا لوصف الاختراع من قبل علماء أكاديمية العلوم الروسية (ISMAN)، سيكون الجهاز عبارة عن أسطوانة تحتوي على مادة SVS ولفائف لتوليد تفاعل التخميل النووي الذاتي وتبخير المادة المسخنة.بالإضافة إلى إصلاح التشققات، يمكن للجهاز أيضًا اكتشاف وجودها. ولهذا الغرض، بعد تثبيت الجهاز على سطح الجهاز الفضائي، سيتم ضخ غاز داخله. وسيشير انخفاض الضغط إلى وجود تشقق في مكان تثبيت الجهاز.في عام 2019، تم تسجيل تسرب في الهواء في محطة الفضاء الدولية، اكتشفه الرواد الروس، ويقع مكان التسرب في الغرفة الوسيطة للوحدة الروسية "زڤزدا".وبعدها، تم اكتشاف تشقق بطول عدة سنتيمترات في نفس المكان. وتم إصلاح التصدع عدة مرات. وفي وقت لاحق، تبين وجود تصدع ثاني، وبعدها ثلاثة أماكن أخرى لاحتمالية التسرب، وقد قام الرواد الفضائيون بإحكامها بشكل جيد.
https://sputnikarabic.ae/20201218/تسرب-جديد-للهواء-على-متن-محطة-الفضاء-الدولية-1047556806.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار محطة الفضاء الدولية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, علوم
أخبار محطة الفضاء الدولية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, علوم
روسيا تطور جهازا لإصلاح تصدعات المركبات الفضائية
01:48 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 01:55 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
توصل المطورون الروس إلى ابتكار جهاز قادر على تثبيت نفسه على السطح الخارجي للأجهزة الفضائية التالفة وإصلاح التشققات فيها، وفقًا لوثائق وكالة "روسباتنتا" الروسية.
يندرج "الاختراع ضمن مجال الفضاء، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بالحصول على أغشية رقيقة بطاقة حرارية من التخميل النووي الذاتي لدرجات حرارة عالية (SVS)، لإصلاح التشققات الدقيقة على سطح هياكل الأجهزة الفضائية"، حسبما جاء في الوثائق.
18 ديسمبر 2020, 21:19 GMT
ووفقًا لوصف الاختراع من قبل علماء أكاديمية العلوم الروسية (ISMAN)، سيكون الجهاز عبارة عن أسطوانة تحتوي على مادة SVS ولفائف لتوليد تفاعل التخميل النووي الذاتي وتبخير المادة المسخنة.
بالإضافة إلى إصلاح التشققات، يمكن للجهاز أيضًا اكتشاف وجودها. ولهذا الغرض، بعد تثبيت الجهاز على سطح الجهاز الفضائي، سيتم ضخ غاز داخله. وسيشير انخفاض الضغط إلى وجود تشقق
في مكان تثبيت الجهاز.
في عام 2019، تم تسجيل تسرب في الهواء في محطة الفضاء الدولية، اكتشفه الرواد الروس، ويقع مكان التسرب في الغرفة الوسيطة للوحدة الروسية "زڤزدا".
وبعدها، تم اكتشاف تشقق بطول عدة سنتيمترات في نفس المكان
. وتم إصلاح التصدع عدة مرات. وفي وقت لاحق، تبين وجود تصدع ثاني، وبعدها ثلاثة أماكن أخرى لاحتمالية التسرب، وقد قام الرواد الفضائيون بإحكامها بشكل جيد.