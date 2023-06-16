https://sputnikarabic.ae/20230616/سياسي-لبناني-وقائد-عسكري-سابق-ما-قامت-به-الحكومة-البولندية-هو-إرهاب-منظم-وقرصنة-جوية-1078200613.html

سياسي لبناني وقائد عسكري سابق: ما قامت به الحكومة البولندية هو إرهاب منظم وقرصنة جوية

سياسي لبناني وقائد عسكري سابق: ما قامت به الحكومة البولندية هو إرهاب منظم وقرصنة جوية

اعتبر أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان، أن ما قامت به الحكومة البولندية هو قرصنة جوية لا سابق... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T21:59+0000

2023-06-16T21:59+0000

2023-06-16T21:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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جنوب أفريقيا

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بيروت - سبوتنيك. وأوضح أن هذا التصرف يصنف على قائمة الإرهاب المنظم الذي يسعى لفرض إرادات خبيثة، من خلال ممارسة مماثلة قام بها الإرهاب سابقاً عبر خطف الطائرات وغيرها.وقال أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان في حديث لسبوتنيك، أن " القرصنة الجوية التي لا سابق لها في تاريخ العلاقات الدولية العالمية هو التوصيف الحقيقي لما قامت به الحكومة البولندية اليوم، بحق الطائرة التي تقل وفد جنوب إفريقيا الساعي إلى إحقاق السلام بين روسيا الاتحادية وبين "عصابة النازيين الجدد" في كييف".وأكد أنه" يستنكر ويدين هذا الأسلوب الإرهابي في نقل ما تقوم به الحكومة البولندية من أجندات، والتي أثبتت من خلال تاريخها أنها حكومة منحازة إلى النازيين الجدد وأثبتت ذلك عبر فتح حدودها لكل المرتزقة والإرهابيين وتمرير السلاح المدمر، والذي الهدف منه ليس مواجهة الجيش الروسي فقط وإنما لاستخدام المواطنين الأوكرانيين كأداة لقتل الشعب الأوكراني".ولفت إلى أن "هذه الحادثة تعيد إلى ذاكرتنا العديد من الحوادث السابقة في خطف الطائرات والتي كان مراد منها تنفيذ أجندات إرهابية في تحقيق مآرب شخصية لحكومات هذه الدول".وشدّد العميد حمدان، "على أنه يجب على جميع دول العالم أن تستنكر هذا التصرف "الشاذ"، وأن تفرض على حكومة بولندا الإفراج الفوري عن هذه الطائرة وفرض العقوبات الدولية حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث".وأضاف" على الدول الإفريقية ومؤتمر القمة الإفريقي أن يتخذ قراراً صارماً وحازماً اتجاه الحكومة البولندية لمنعها من التكرار ومعاقبتها على هذا التصرف".هذا واتهم رئيس جهاز الأمن الرئاسي لجنوب إفريقيا، اللواء والي رود، الحكومة البولندية "بتعطيل مبادرة رامافوزا للسلام عمداً بعد احتجاز طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية الجنوب أفريقية تقل نحو 120 من أفراد القوات الخاصة والصحفيين يوم الخميس".وقال "رود" للصحفيين إن حياة الرئيس "معرضة للخطر".

https://sputnikarabic.ae/20230616/إعلام-رئيس-استخبارات-جنوب-أفريقيا-يتهم-بولندا-بمحاولة-تعطيل-مهمة-السلام--1078168077.html

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بولندا, عملية احتجاز, روسيا, أخبار أوكرانيا, جنوب أفريقيا