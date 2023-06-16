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https://sputnikarabic.ae/20230616/لافروف-هناك-محاولات-غربية-للضغط-على-دول-الخليج-لكنها-لم-تجد-نفعا-1078197036.html
لافروف: هناك محاولات غربية للضغط على دول الخليج لكنها لم تجد نفعا
لافروف: هناك محاولات غربية للضغط على دول الخليج لكنها لم تجد نفعا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن الغرب مارس ضغوطا على دول الخليج كي تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، إلا أن هذه الضغوطات لم تحقق نتائج. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T17:58+0000
2023-06-16T17:58+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون "أر تي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال إن كان هناك ضغوط غربية على الدول الخليجية لزعزعة علاقاتها بروسيا: "هناك ضغوط، لكن حقيقة أنه لم تنضم إلى العقوبات أي دولة من غالبية دول العالم الواقعة في جنوب الكرة الأرضية، تبين أن محاولات الضغط هذه لم تحقق نتائج".وأضاف الوزير "علاقاتنا مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لها تاريخ طويل، وسنعقد اجتماعا مع مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري الشهر القادم في روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230616/لافروف-إذا-رأينا-إف-16-تحلق-فوق-أوكرانيا-وتشكل-تهديدا-علينا-فسيكون-الرد-عسكريا-تقنيا-1078194261.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

لافروف: هناك محاولات غربية للضغط على دول الخليج لكنها لم تجد نفعا

17:58 GMT 16.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن الغرب مارس ضغوطا على دول الخليج كي تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، إلا أن هذه الضغوطات لم تحقق نتائج.
وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون "أر تي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال إن كان هناك ضغوط غربية على الدول الخليجية لزعزعة علاقاتها بروسيا: "هناك ضغوط، لكن حقيقة أنه لم تنضم إلى العقوبات أي دولة من غالبية دول العالم الواقعة في جنوب الكرة الأرضية، تبين أن محاولات الضغط هذه لم تحقق نتائج".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب لقائهما في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
لافروف: إذا رأينا "إف-16" تحلق فوق أوكرانيا وتشكل تهديدا علينا فسيكون الرد عسكريا تقنيا
16:06 GMT
وأضاف الوزير "علاقاتنا مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لها تاريخ طويل، وسنعقد اجتماعا مع مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري الشهر القادم في روسيا".
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