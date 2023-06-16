https://sputnikarabic.ae/20230616/لافروف-هناك-محاولات-غربية-للضغط-على-دول-الخليج-لكنها-لم-تجد-نفعا-1078197036.html
لافروف: هناك محاولات غربية للضغط على دول الخليج لكنها لم تجد نفعا
لافروف: هناك محاولات غربية للضغط على دول الخليج لكنها لم تجد نفعا
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن الغرب مارس ضغوطا على دول الخليج كي تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، إلا أن هذه الضغوطات لم تحقق نتائج. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T17:58+0000
2023-06-16T17:58+0000
2023-06-16T17:58+0000
روسيا
العالم العربي
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وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون "أر تي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال إن كان هناك ضغوط غربية على الدول الخليجية لزعزعة علاقاتها بروسيا: "هناك ضغوط، لكن حقيقة أنه لم تنضم إلى العقوبات أي دولة من غالبية دول العالم الواقعة في جنوب الكرة الأرضية، تبين أن محاولات الضغط هذه لم تحقق نتائج".وأضاف الوزير "علاقاتنا مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لها تاريخ طويل، وسنعقد اجتماعا مع مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري الشهر القادم في روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230616/لافروف-إذا-رأينا-إف-16-تحلق-فوق-أوكرانيا-وتشكل-تهديدا-علينا-فسيكون-الرد-عسكريا-تقنيا-1078194261.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
لافروف: هناك محاولات غربية للضغط على دول الخليج لكنها لم تجد نفعا
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن الغرب مارس ضغوطا على دول الخليج كي تنضم إلى العقوبات ضد روسيا، إلا أن هذه الضغوطات لم تحقق نتائج.
وقال لافروف في مقابلة مع تلفزيون "أر تي" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ردا على سؤال إن كان هناك ضغوط غربية على الدول الخليجية لزعزعة علاقاتها بروسيا: "هناك ضغوط، لكن حقيقة أنه لم تنضم إلى العقوبات أي دولة من غالبية دول العالم الواقعة في جنوب الكرة الأرضية، تبين أن محاولات الضغط هذه لم تحقق نتائج".
وأضاف الوزير "علاقاتنا مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي لها تاريخ طويل، وسنعقد اجتماعا مع مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري الشهر القادم في روسيا".