عربي
https://sputnikarabic.ae/20230616/وزيرا-الدفاع-الإسرائيلي-والأمريكي-يناقشان-التنسيق-في-كبح-البرنامج-النووي-الإيراني-1078161353.html
وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يناقشان التنسيق في كبح البرنامج النووي الإيراني
وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يناقشان التنسيق في كبح البرنامج النووي الإيراني
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، عقدا لقاءً في بروكسل مساء الخميس. 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T00:09+0000
2023-06-16T00:09+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/17/1077330230_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_147139d16faf10e86f6b6868f9f1a377.jpg
تل أبيب – سبوتنيك. وخلال اللقاء، تم مناقشة التنسيق بين البلدين في جهود كبح برنامج إيران النووي وتعزيز التعاون العسكري الثنائي.وأفاد بيان الوزارة أن اللقاء تناول التقدم في مجال الأمن والتنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة في إطار القضية الإيرانية، بهدف منع إيران من الحصول على السلاح النووي.وأشار وزير الدفاع غالانت إلى التحديات التي تواجهها إسرائيل نتيجة للهجمات الإيرانية عبر الوسطاء الإقليميين في سوريا ولبنان وغزة. وأكد غالانت على حق إسرائيل في حماية نفسها من أي تهديد.كما تم أيضًا مناقشة سبل مواصلة تعميق التعاون العسكري بين البلدين، واتفق الطرفان على ضرورة زيادة عدد المناورات العسكرية المشتركة.وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن امتنانه لنظيره الأمريكي للتمسك بأولوية الأمن والتفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة، وللمساهمة في تعزيز العلاقات القوية بين وزارتي الدفاع للبلدين.يذكر أنه في أواخر مايو/ أيار الماضي، كشفت إيران عن محادثات غير رسمية مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي بوساطة أوروبية.وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230611/صحيفة-عبرية-احتمال-التوصل-لاتفاق-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-في-تزايد-وسط-تخوف-إسرائيلي-1077991673.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/في-محاكاة-للحرب-على-إيران-موقع-عبري-مئات-القتلى-والجرحى-وتدمير-لبنى-تحتية-في-إسرائيل-1078061455.html
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/17/1077330230_208:0:2875:2000_1920x0_80_0_0_4d282e534cc90978c82ad539a1bac56c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يناقشان التنسيق في كبح البرنامج النووي الإيراني

00:09 GMT 16.06.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، عقدا لقاءً في بروكسل مساء الخميس.
تل أبيب – سبوتنيك. وخلال اللقاء، تم مناقشة التنسيق بين البلدين في جهود كبح برنامج إيران النووي وتعزيز التعاون العسكري الثنائي.
مفاعل نووي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
صحيفة عبرية: احتمال التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في تزايد وسط تخوف إسرائيلي
11 يونيو, 09:05 GMT
وأفاد بيان الوزارة أن اللقاء تناول التقدم في مجال الأمن والتنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة في إطار القضية الإيرانية، بهدف منع إيران من الحصول على السلاح النووي.
وأشار وزير الدفاع غالانت إلى التحديات التي تواجهها إسرائيل نتيجة للهجمات الإيرانية عبر الوسطاء الإقليميين في سوريا ولبنان وغزة. وأكد غالانت على حق إسرائيل في حماية نفسها من أي تهديد.
كما تم أيضًا مناقشة سبل مواصلة تعميق التعاون العسكري بين البلدين، واتفق الطرفان على ضرورة زيادة عدد المناورات العسكرية المشتركة.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن امتنانه لنظيره الأمريكي للتمسك بأولوية الأمن والتفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة، وللمساهمة في تعزيز العلاقات القوية بين وزارتي الدفاع للبلدين.
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
في محاكاة للحرب على إيران... موقع عبري: مئات القتلى والجرحى وتدمير لبنى تحتية في إسرائيل
13 يونيو, 13:42 GMT
يذكر أنه في أواخر مايو/ أيار الماضي، كشفت إيران عن محادثات غير رسمية مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي بوساطة أوروبية.
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала