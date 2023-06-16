https://sputnikarabic.ae/20230616/وزيرا-الدفاع-الإسرائيلي-والأمريكي-يناقشان-التنسيق-في-كبح-البرنامج-النووي-الإيراني-1078161353.html

وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يناقشان التنسيق في كبح البرنامج النووي الإيراني

وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأمريكي يناقشان التنسيق في كبح البرنامج النووي الإيراني

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، عقدا لقاءً في بروكسل مساء الخميس. 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T00:09+0000

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تل أبيب – سبوتنيك. وخلال اللقاء، تم مناقشة التنسيق بين البلدين في جهود كبح برنامج إيران النووي وتعزيز التعاون العسكري الثنائي.وأفاد بيان الوزارة أن اللقاء تناول التقدم في مجال الأمن والتنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة في إطار القضية الإيرانية، بهدف منع إيران من الحصول على السلاح النووي.وأشار وزير الدفاع غالانت إلى التحديات التي تواجهها إسرائيل نتيجة للهجمات الإيرانية عبر الوسطاء الإقليميين في سوريا ولبنان وغزة. وأكد غالانت على حق إسرائيل في حماية نفسها من أي تهديد.كما تم أيضًا مناقشة سبل مواصلة تعميق التعاون العسكري بين البلدين، واتفق الطرفان على ضرورة زيادة عدد المناورات العسكرية المشتركة.وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي عن امتنانه لنظيره الأمريكي للتمسك بأولوية الأمن والتفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة، وللمساهمة في تعزيز العلاقات القوية بين وزارتي الدفاع للبلدين.يذكر أنه في أواخر مايو/ أيار الماضي، كشفت إيران عن محادثات غير رسمية مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي بوساطة أوروبية.وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

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