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وزير اقتصاد المعرفة الجزائري: مشاركتنا في منتدى بطرسبورغ إشارة انطلاقة لتكثيف التعاون بين البلدين
https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-الاقتصاد-الجزائري-مشاركتنا-في-منتدى-بطرسبورغ-هي-إشارة-انطلاقة-لتكثيف-التعاون-بين-البلدين--1078195371.html
وزير اقتصاد المعرفة الجزائري: مشاركتنا في منتدى بطرسبورغ إشارة انطلاقة لتكثيف التعاون بين البلدين
وزير اقتصاد المعرفة الجزائري: مشاركتنا في منتدى بطرسبورغ إشارة انطلاقة لتكثيف التعاون بين البلدين
وصف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة الجزائري، ياسين المهدي، مشاركة بلاده في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة إشارة انطلاقة لتكثيف التعاون... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T17:03+0000
2023-06-16T17:36+0000
حصري
الجزائر
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وقال الوزير في لقاء مع "سبوتنيك"، إن "الشركات الروسية التكنولوجيا بدأت بالاهتمام بالسوق الجزائرية في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال شركة "ياندكس" التي بدأت ببعض النشاطات في الجزائر، ولكن يبقى هذا الاهتمام نوعا ما محتشما وتواجدنا في هذا المنتدى هو إشارة انطلاقة لتكثيف التعاون بين البلدين وبخاصة الاقتصادي".وتابع: "أظن مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي قد يشكل حقيقة مجالا معهم لتكثيف التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".وأضاف أنه "لا يوجد حاليا إي إطار رسمي للتعاون في هذا المجال، على الرغم من أن هذا القطاع يمكن أن يشكل انطلاقة كبيرة في تنويع طبيعة التعاون بين روسيا والجزائر التي تربطهما علاقات وطيدة".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230616/اتفاق-جزائري-روسي-لتجسيد-مشاريع-ثنائية-في-مجال-صناعة-الأدوية-1078195281.html
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حصري, الجزائر, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
حصري, الجزائر, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

وزير اقتصاد المعرفة الجزائري: مشاركتنا في منتدى بطرسبورغ إشارة انطلاقة لتكثيف التعاون بين البلدين

17:03 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 17:36 GMT 16.06.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجلسة بعنوان "التعاون الاقتصادي الروسي الجزائري" على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ
جلسة بعنوان التعاون الاقتصادي الروسي الجزائري على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
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حصري
وصف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة الجزائري، ياسين المهدي، مشاركة بلاده في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بمثابة إشارة انطلاقة لتكثيف التعاون بين البلدين وبخاصة الاقتصادي.
وقال الوزير في لقاء مع "سبوتنيك"، إن "الشركات الروسية التكنولوجيا بدأت بالاهتمام بالسوق الجزائرية في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال شركة "ياندكس" التي بدأت ببعض النشاطات في الجزائر، ولكن يبقى هذا الاهتمام نوعا ما محتشما وتواجدنا في هذا المنتدى هو إشارة انطلاقة لتكثيف التعاون بين البلدين وبخاصة الاقتصادي".
وتابع: "أظن مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجي قد يشكل حقيقة مجالا معهم لتكثيف التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين".
وزير الصناعة والانتاج الدوائي الجزائري علي عون في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
اتفاق جزائري روسي لتجسيد مشاريع ثنائية في مجال صناعة الأدوية
17:01 GMT
وأضاف أنه "لا يوجد حاليا إي إطار رسمي للتعاون في هذا المجال، على الرغم من أن هذا القطاع يمكن أن يشكل انطلاقة كبيرة في تنويع طبيعة التعاون بين روسيا والجزائر التي تربطهما علاقات وطيدة".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
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