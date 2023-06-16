https://sputnikarabic.ae/20230616/وزير-الفلاحة-الجزائري-لـسبوتنيك-لدينا-أولويات-بتطوير-الزراعات-الاستراتيجية-1078195205.html
وزير الفلاحة الجزائري لـ"سبوتنيك": لدينا أولويات بتطوير الزراعات الاستراتيجية
وزير الفلاحة الجزائري لـ"سبوتنيك": لدينا أولويات بتطوير الزراعات الاستراتيجية
تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، محمد عبد الحفيظ هني، في لقاء مع "سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عن تعاون بلاده مع روسيا في... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T17:00+0000
2023-06-16T17:00+0000
2023-06-16T17:10+0000
حصري
الجزائر
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
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وجوابا عن سؤال حول أهم المشاريع بين روسيا والجزائر والمنتجات التي ترغب الجزائر في الحصول عليها من روسيا والعكس، قال الوزير: "لنا أولويات بتطوير الزارعة والمنتجات الزراعية بصفة عامة وبالخصوص الزراعات الاستراتيجية ومنها الحبوب والمنتجات الزيتية كالصويا وعباد الشمس وعدة قطاعات زراعية قد تشهد ارتفاعا في حجم التبادل على المستوى الزراعي".وحول الأزمة الأوكرانية وكيف أثرت على الأمن الغذائي، وسعي الجزائر لحل هذه الأزمة من خلال بعض الإجراءات، قال الوزير: "نحن اتخذنا كل الاحتياطات بالنسبة للأمن الغذائي والتي يوجد فيها هدفان، الأول يقوم على تغطية احتياجات المواطن والعائلات الجزائرية والثاني تقييم الاحتياطي الاستراتيجي".
https://sputnikarabic.ae/20230616/اتفاق-جزائري-روسي-لتجسيد-مشاريع-ثنائية-في-مجال-صناعة-الأدوية-1078195281.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, الجزائر, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
حصري, الجزائر, روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
وزير الفلاحة الجزائري لـ"سبوتنيك": لدينا أولويات بتطوير الزراعات الاستراتيجية
17:00 GMT 16.06.2023 (تم التحديث: 17:10 GMT 16.06.2023) تابعنا عبر
حصري
تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، محمد عبد الحفيظ هني، في لقاء مع "سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عن تعاون بلاده مع روسيا في المجال الزراعي.
وجوابا عن سؤال حول أهم المشاريع بين روسيا والجزائر والمنتجات التي ترغب الجزائر في الحصول عليها من روسيا والعكس، قال الوزير: "لنا أولويات بتطوير الزارعة والمنتجات الزراعية بصفة عامة وبالخصوص الزراعات الاستراتيجية ومنها الحبوب والمنتجات الزيتية كالصويا وعباد الشمس وعدة قطاعات زراعية قد تشهد ارتفاعا في حجم التبادل على المستوى الزراعي".
وأضاف: "وكما تعلمون وزارة الزراعة لديها عدة علاقات مع كل القطاعات الأخرى كالتعليم العالي بالنسبة للبحث العلمي والطاقة لربط الكهرباء في كل المشاريع الزراعية وعدة أمور أخرى التي نعتبرها للتكامل الاقتصادي في البلاد".
وحول الأزمة الأوكرانية وكيف أثرت على الأمن الغذائي، وسعي الجزائر لحل هذه الأزمة من خلال بعض الإجراءات، قال الوزير: "نحن اتخذنا كل الاحتياطات بالنسبة للأمن الغذائي والتي يوجد فيها هدفان، الأول يقوم على تغطية احتياجات المواطن والعائلات الجزائرية والثاني تقييم الاحتياطي الاستراتيجي".