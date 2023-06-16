https://sputnikarabic.ae/20230616/يضم-روساتوم-وغازبروم-نفت-الروسيتين-إنشاء-تحالف-دولي-للمنظمات-المتمحورة-حول-الإنسان-1078189119.html
يضم "روساتوم" و"غازبروم نفت" الروسيتين... إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان
يضم "روساتوم" و"غازبروم نفت" الروسيتين... إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان
وقعت الشركة الحكومية "روساتوم"، وشركة "غازبروم نفت" المساهمة العامة، والأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العامة تحت رئاسة رئيس روسيا الاتحادية، على... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T14:27+0000
2023-06-16T14:27+0000
2023-06-16T14:27+0000
حصري
روسيا
اقتصاد
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وكانت الشركة الحكومية "روساتوم" هي المبادرة في إنشاء التحالف، وانضمت شركة "غازبروم نفت" والأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العام إلى التحالف كأعضاء مؤسسين أوائل.جاء التوقيع خلال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ السادس والعشرين، الذي عقد اليوم 15 يونيو/حزيران 2023. وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للشركة الحكومية "روساتوم" ألكسي ليخاتشيف، والمدير التنفيذي لشركة "غازبروم نفت" ألكساندر دوكوف، والقائم بأعمال رئيس الأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العام ومدير المدرسة العليا للإدارة العامة ألكسي كوميساروف.وفي هذا السياق يقول أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية: "بالنسبة إلى شركة روساتوم فإن التمحور حول الإنسان هو أساس نشاطنا وفلسفتنا. تستند رؤية روساتوم - 2030 إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح الشركة الأفضل من ناحية الكشف عن الإمكانات الكامنة لكل موظف. ولهذا السبب بادرنا في إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الشخص، والتي تكون على استعداد ليس فقط اعتماد مبادئ التمحور حول الشخص، وإنما تقديم الوعود لكل موظف بمراعاة هذه المبادئ في عملهم اليومي. من الواضح بأن هذا طريق صعب، لكن لا بد من اجتيازه لمواجهة التحديات العالمية والمحلية".يشار إلى أن أنشطة التحالف سوف تستند إلى مبادئ وأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وإعلان الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية بشأن مستقبل قطاع العمل، وكذلك إعلان قازان بشأن المهارات، الذي تم اعتماده في "WorldSkillsKazan" في عام 2019.قد يكون للمنظمات التي ترغب في الانضمام إلى التحالف درجات متفاوتة من المشاركة، بدءاً من المشارك المتطوع في برنامج البحث وانتهاءً بالشريك أو المؤسس المشارك. وسوف تتم مناقشة آليات الاختيار والدخول المحددة من قبل مجلس التحالف.
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حصري, روسيا, اقتصاد
يضم "روساتوم" و"غازبروم نفت" الروسيتين... إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان
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حصري
وقعت الشركة الحكومية "روساتوم"، وشركة "غازبروم نفت" المساهمة العامة، والأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العامة تحت رئاسة رئيس روسيا الاتحادية، على اتفاقيات تعاون ضمن إطار "التحالف الدولي للمنظمات المركزة حول الإنسان" (المشار إليه فيما بعد بـ"التحالف").
وكانت الشركة الحكومية "روساتوم" هي المبادرة في إنشاء التحالف، وانضمت شركة "غازبروم نفت" والأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العام إلى التحالف كأعضاء مؤسسين أوائل.
جاء التوقيع خلال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ السادس والعشرين، الذي عقد اليوم 15 يونيو/حزيران 2023. وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للشركة الحكومية "روساتوم" ألكسي ليخاتشيف، والمدير التنفيذي لشركة "غازبروم نفت" ألكساندر دوكوف، والقائم بأعمال رئيس الأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العام ومدير المدرسة العليا للإدارة العامة ألكسي كوميساروف.
يهدف إنشاء التحالف إلى تعزيز التعاون بناءً على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتفاهم والاحترام والثقة، بهدف تطوير إدارة تركز على الإنسان وسوق العمل، وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال. وتشمل المجالات الرئيسية لعمل التحالف إجراء البحوث في مجال تركيز الإنسان وتشكيل مجتمع خبراء لمناقشة السبل المستقبلية لتطوير هذا النهج في الإدارة.
وفي هذا السياق يقول أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية: "بالنسبة إلى شركة روساتوم فإن التمحور حول الإنسان هو أساس نشاطنا وفلسفتنا. تستند رؤية روساتوم - 2030 إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح الشركة الأفضل من ناحية الكشف عن الإمكانات الكامنة لكل موظف. ولهذا السبب بادرنا في إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الشخص، والتي تكون على استعداد ليس فقط اعتماد مبادئ التمحور حول الشخص، وإنما تقديم الوعود لكل موظف بمراعاة هذه المبادئ في عملهم اليومي. من الواضح بأن هذا طريق صعب، لكن لا بد من اجتيازه لمواجهة التحديات العالمية والمحلية".
بدوره قال أليكسي كوميساروف، القائم بأعمال رئيس الجامعة للأكاديمية الرئاسية: "تتمثل إحدى المهام الرئيسية للأكاديمية الرئاسية في تهيئة الظروف لتنمية الطلاب والموظفين والباحثين. من المهم بالنسبة لنا أن ترتقي مؤشرات أداء الأكاديمية إلى مستويات مرموقة، ويزداد رضا جميع المشاركين. ومع ذلك ندرك تماماً حقيقة أن تحقيق ذلك والحفاظ عليه ليس بالأمر السهل. بمشاركة الزملاء من التحالف، سنبحث معًا عن أدوات للعمل وندعم الموهوبين والمبدعين".
يشار إلى أن أنشطة التحالف سوف تستند إلى مبادئ وأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وإعلان الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية بشأن مستقبل قطاع العمل، وكذلك إعلان قازان بشأن المهارات، الذي تم اعتماده في "WorldSkillsKazan" في عام 2019.
وبالتالي فإن تحالف المنظمات المتمحورة حول الشخص هو عبارة عن منصة للتعاون مع جميع المؤسسات والشركات المهتمة بإحداث تغيير نوعي في سوق العمل وتطوير تدابير منهجية وتغيير ثقافة العلاقات بين أصحاب العمل والموظفين من خلال المعلومات ومناقشات الخبراء وتبادل أفضل الخبرات العملية.
قد يكون للمنظمات التي ترغب في الانضمام إلى التحالف درجات متفاوتة من المشاركة، بدءاً من المشارك المتطوع في برنامج البحث وانتهاءً بالشريك أو المؤسس المشارك. وسوف تتم مناقشة آليات الاختيار والدخول المحددة من قبل مجلس التحالف.