https://sputnikarabic.ae/20230616/يضم-روساتوم-وغازبروم-نفت-الروسيتين-إنشاء-تحالف-دولي-للمنظمات-المتمحورة-حول-الإنسان-1078189119.html

يضم "روساتوم" و"غازبروم نفت" الروسيتين... إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان

يضم "روساتوم" و"غازبروم نفت" الروسيتين... إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الإنسان

وقعت الشركة الحكومية "روساتوم"، وشركة "غازبروم نفت" المساهمة العامة، والأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العامة تحت رئاسة رئيس روسيا الاتحادية، على... 16.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-16T14:27+0000

2023-06-16T14:27+0000

2023-06-16T14:27+0000

حصري

روسيا

اقتصاد

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وكانت الشركة الحكومية "روساتوم" هي المبادرة في إنشاء التحالف، وانضمت شركة "غازبروم نفت" والأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العام إلى التحالف كأعضاء مؤسسين أوائل.جاء التوقيع خلال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ السادس والعشرين، الذي عقد اليوم 15 يونيو/حزيران 2023. وشارك في مراسم توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للشركة الحكومية "روساتوم" ألكسي ليخاتشيف، والمدير التنفيذي لشركة "غازبروم نفت" ألكساندر دوكوف، والقائم بأعمال رئيس الأكاديمية الروسية للاقتصاد العام والخدمة العام ومدير المدرسة العليا للإدارة العامة ألكسي كوميساروف.وفي هذا السياق يقول أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة "روساتوم" الحكومية: "بالنسبة إلى شركة روساتوم فإن التمحور حول الإنسان هو أساس نشاطنا وفلسفتنا. تستند رؤية روساتوم - 2030 إلى الهدف الاستراتيجي المتمثل في أن تصبح الشركة الأفضل من ناحية الكشف عن الإمكانات الكامنة لكل موظف. ولهذا السبب بادرنا في إنشاء تحالف دولي للمنظمات المتمحورة حول الشخص، والتي تكون على استعداد ليس فقط اعتماد مبادئ التمحور حول الشخص، وإنما تقديم الوعود لكل موظف بمراعاة هذه المبادئ في عملهم اليومي. من الواضح بأن هذا طريق صعب، لكن لا بد من اجتيازه لمواجهة التحديات العالمية والمحلية".يشار إلى أن أنشطة التحالف سوف تستند إلى مبادئ وأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، وإعلان الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية بشأن مستقبل قطاع العمل، وكذلك إعلان قازان بشأن المهارات، الذي تم اعتماده في "WorldSkillsKazan" في عام 2019.قد يكون للمنظمات التي ترغب في الانضمام إلى التحالف درجات متفاوتة من المشاركة، بدءاً من المشارك المتطوع في برنامج البحث وانتهاءً بالشريك أو المؤسس المشارك. وسوف تتم مناقشة آليات الاختيار والدخول المحددة من قبل مجلس التحالف.

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