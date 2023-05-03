https://sputnikarabic.ae/20230503/روساتوم-انطلاق-أعمال-بناء-وحدة-الطاقة-الثالثة-في-محطة-الضبعة-النووية-في-مصر-1076610867.html
"روساتوم": انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الثالثة في محطة الضبعة النووية في مصر
"روساتوم": انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الثالثة في محطة الضبعة النووية في مصر
أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الثالثة في محطة الضبعة النووية في مصر. 03.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-03T10:12+0000
2023-05-03T10:12+0000
2023-05-03T10:12+0000
روسيا
بناء
محطة الضبعة النووية
روس آتوم
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موسكو- سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للقسم الهندسي التابع لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء: "في الثالث من مايو 2023، شهد موقع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، صب المادة الخرسانية الأولى في السطح الخرساني لوحدة الطاقة رقم 3، لتنتقل بذلك عملية بناء وحدة الطاقة الثالثة إلى المرحلة الرئيسية".وفي وقت سابق، أكدت الشركة في بيان، عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة النووية والإشعاعية، حيث أصدرت الهيئة ترخيص إنشاء الوحدة الثالثة من محطة الضبعة النووية.وأوضحت "روساتوم" إن الحصول على رخصة بناء الوحدة الثالثة هو نتيجة جهد كبير لإعداد وثائق الترخيص، وأن هذه خطوة مهمة أخرى تقربنا من الفترة الرئيسية لبناء الوحدة الثالثة.يذكر أن روسيا تعمل باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة، وذلك رغم القيود الخارجية، حيث ينمّي الاقتصاد الروسي إمكاناته التصديرية ويوفر السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230330/روساتوم-تعلق-على-إصدار-رخصة-الوحدة-الثالثة-لمحطة-الضبعة-النووية-في-مصر-1075330063.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بناء, محطة الضبعة النووية, روس آتوم
روسيا, بناء, محطة الضبعة النووية, روس آتوم
"روساتوم": انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الثالثة في محطة الضبعة النووية في مصر
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أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روساتوم"، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الثالثة في محطة الضبعة النووية في مصر.
موسكو- سبوتنيك. وقالت الخدمة الصحفية للقسم الهندسي التابع لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، في بيان، اليوم الأربعاء: "في الثالث من مايو 2023، شهد موقع إنشاء محطة الضبعة النووية في مصر، صب المادة الخرسانية الأولى في السطح الخرساني لوحدة الطاقة رقم 3، لتنتقل بذلك عملية بناء وحدة الطاقة الثالثة إلى المرحلة الرئيسية".
وفي وقت سابق، أكدت الشركة في بيان، عقد اجتماع لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة النووية والإشعاعية، حيث أصدرت الهيئة ترخيص إنشاء الوحدة الثالثة من محطة الضبعة النووية
.
وتابع البيان: "في الفترة من 11 إلى 17 مارس، أجرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية فحصا شاملا للتحقق من الجاهزية لبدء إنشاء الوحدة الثالثة بمفاعل VVER-1200، الذي ينتمي إلى الجيل الثالث، ويتوافق مع أعلى متطلبات السلامة الدولية، وأكدت الهيئة بعد الفحص سلامة إنشاء الوحدة الثالثة، حيث لم يتم تحديد أي ضرر على البيئة".
وأوضحت "روساتوم" إن الحصول على رخصة بناء الوحدة الثالثة
هو نتيجة جهد كبير لإعداد وثائق الترخيص، وأن هذه خطوة مهمة أخرى تقربنا من الفترة الرئيسية لبناء الوحدة الثالثة.
من جانبه، قال ألكسندر كورشاغين، نائب الرئيس الأول لإدارة مشاريع الإنشاءات في "روساتوم": "إننا نجتاز بنجاح مراحل جديدة في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر".
يذكر أن روسيا تعمل باستمرار على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية، مع التركيز على التعاون مع الدول الصديقة، وذلك رغم القيود الخارجية، حيث ينمّي الاقتصاد الروسي إمكاناته التصديرية ويوفر السلع والخدمات والمواد الخام في جميع أنحاء العالم.