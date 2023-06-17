https://sputnikarabic.ae/20230617/أردوغان-يوجه-دعوة-إلى-السيسي-لزيارة-تركيا-1078207959.html
أردوغان يوجه دعوة إلى السيسي لزيارة تركيا
أردوغان يوجه دعوة إلى السيسي لزيارة تركيا
وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T10:11+0000
2023-06-17T10:11+0000
2023-06-17T10:11+0000
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وقال القائم بالأعمال التركي في القاهرة، السفير صالح موتلو شان، إن "رئيسنا أرسل دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تركيا"، حسب صحيفة "زمان" التركية.وأضاف موتلو شان: "أعرف أن المصريين يريدون رؤية أردوغان"، متابعًا: الزعيمان سيحددا مكان الاجتماع، الذي سيعقد في أنقرة أو القاهرة".يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب وأردوغان، اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى مستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.
https://sputnikarabic.ae/20230611/وزير-خارجية-تركيا-يؤكد-لنظيره-المصري-أهمية-استعادة-كامل-العلاقات-بين-البلدين-1077998860.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان يوجه دعوة إلى السيسي لزيارة تركيا
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وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.
وقال القائم بالأعمال التركي في القاهرة، السفير صالح موتلو شان، إن "رئيسنا أرسل دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تركيا"، حسب صحيفة
"زمان" التركية.
وأضاف موتلو شان: "أعرف أن المصريين يريدون رؤية أردوغان"، متابعًا: الزعيمان سيحددا مكان الاجتماع، الذي سيعقد في أنقرة أو القاهرة".
يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب وأردوغان، اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية
الأخيرة.
وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.
وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي
بين البلدين إلى أدنى مستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.