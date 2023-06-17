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بوتين يناقش المشاكل الرئيسية المتعلقة بأزمة أوكرانيا خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا -عاجل
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/بوتين-يناقش-المشاكل-الرئيسية-المتعلقة-بأزمة-أوكرانيا-خلال-لقائه-برئيس-جنوب-أفريقيا--عاجل-1078226922.html
بوتين يناقش المشاكل الرئيسية المتعلقة بأزمة أوكرانيا خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا -عاجل
بوتين يناقش المشاكل الرئيسية المتعلقة بأزمة أوكرانيا خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا -عاجل
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال اجتماع مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن جميع الجوانب الرئيسية للمشكلة المتعلقة بحل الأزمة في... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T21:17+0000
2023-06-17T21:33+0000
فلاديمير بوتين
جنوب أفريقيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأكد بوتين أن النقاش بشأن الأزمة الأوكرانية استمر عدة ساعات.وشكر الرئيس الروسي نظيره الجنوب أفريقي على المبادرة التي وصفها بـ"المهمة النبيلة".
جنوب أفريقيا
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فلاديمير بوتين, جنوب أفريقيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين, جنوب أفريقيا, روسيا, أخبار أوكرانيا

بوتين يناقش المشاكل الرئيسية المتعلقة بأزمة أوكرانيا خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا -عاجل

21:17 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 21:33 GMT 17.06.2023)
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
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يتبع
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال اجتماع مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن جميع الجوانب الرئيسية للمشكلة المتعلقة بحل الأزمة في أوكرانيا نوقشت بالتفصيل.
وأكد بوتين أن النقاش بشأن الأزمة الأوكرانية استمر عدة ساعات.
وشكر الرئيس الروسي نظيره الجنوب أفريقي على المبادرة التي وصفها بـ"المهمة النبيلة".
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