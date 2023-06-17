https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-أوكرانيا-ليس-لديها-سيادة-وواشنطن-تملي-على-كييف-موقفها--عاجل-1078227024.html
بيسكوف: أوكرانيا ليس لديها سيادة وواشنطن تملي على كييف موقفها -عاجل
بيسكوف: أوكرانيا ليس لديها سيادة وواشنطن تملي على كييف موقفها -عاجل
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هناك حربا دائرة بين روسيا ومجموعة دول غربية. مشددا على أن واشنطن تملي على كييف موقفها، وأن أوكرانيا ليس... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T21:32+0000
2023-06-17T21:32+0000
2023-06-17T21:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميتري بيسكوف
أخبار أوكرانيا
روسيا
كييف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، "في الواقع، تم شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، ضد نظام كييف من أجل ضمان سلامة سكان دونباس. هذا صحيح. الآن هي جارية بالفعل كحرب، واقعيا بين موسكو والتجمع الغربي".وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن "سيادة أوكرانيا مفهوم مجرد للغاية".وأضاف بيسكوف: "أوكرانيا ليس لديها سيادة.. أوكرانيا ليس لديها الإرادة ولا الرغبة ولا القدرة على إعلان أي موقف سيادي.. أوكرانيا تملي عليها واشنطن ما يجب القيام به.. هذه حقيقة واضحة ومفهومة تمامًا للجميع".
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الأخبار
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دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, كييف
دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, كييف
بيسكوف: أوكرانيا ليس لديها سيادة وواشنطن تملي على كييف موقفها -عاجل
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هناك حربا دائرة بين روسيا ومجموعة دول غربية. مشددا على أن واشنطن تملي على كييف موقفها، وأن أوكرانيا ليس لديها الإرادة ولا الرغبة ولا الإمكانية لإعلان موقف سيادي واحد.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، "في الواقع، تم شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، ضد نظام كييف من أجل ضمان سلامة سكان دونباس. هذا صحيح. الآن هي جارية بالفعل كحرب، واقعيا بين موسكو والتجمع الغربي".
وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن "سيادة أوكرانيا مفهوم مجرد للغاية".
وأضاف بيسكوف: "أوكرانيا ليس لديها سيادة.. أوكرانيا ليس لديها الإرادة ولا الرغبة ولا القدرة على إعلان أي موقف سيادي.. أوكرانيا تملي عليها واشنطن ما يجب القيام به.. هذه حقيقة واضحة ومفهومة تمامًا للجميع".