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بوتين يناقش المشاكل الرئيسية المتعلقة بأزمة أوكرانيا خلال لقائه برئيس جنوب أفريقيا -عاجل
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/بيسكوف-أوكرانيا-ليس-لديها-سيادة-وواشنطن-تملي-على-كييف-موقفها--عاجل-1078227024.html
بيسكوف: أوكرانيا ليس لديها سيادة وواشنطن تملي على كييف موقفها -عاجل
بيسكوف: أوكرانيا ليس لديها سيادة وواشنطن تملي على كييف موقفها -عاجل
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هناك حربا دائرة بين روسيا ومجموعة دول غربية. مشددا على أن واشنطن تملي على كييف موقفها، وأن أوكرانيا ليس... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T21:32+0000
2023-06-17T21:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دميتري بيسكوف
أخبار أوكرانيا
روسيا
كييف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، "في الواقع، تم شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، ضد نظام كييف من أجل ضمان سلامة سكان دونباس. هذا صحيح. الآن هي جارية بالفعل كحرب، واقعيا بين موسكو والتجمع الغربي".وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن "سيادة أوكرانيا مفهوم مجرد للغاية".وأضاف بيسكوف: "أوكرانيا ليس لديها سيادة.. أوكرانيا ليس لديها الإرادة ولا الرغبة ولا القدرة على إعلان أي موقف سيادي.. أوكرانيا تملي عليها واشنطن ما يجب القيام به.. هذه حقيقة واضحة ومفهومة تمامًا للجميع".
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دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, كييف
دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا, روسيا, كييف

بيسكوف: أوكرانيا ليس لديها سيادة وواشنطن تملي على كييف موقفها -عاجل

21:32 GMT 17.06.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هناك حربا دائرة بين روسيا ومجموعة دول غربية. مشددا على أن واشنطن تملي على كييف موقفها، وأن أوكرانيا ليس لديها الإرادة ولا الرغبة ولا الإمكانية لإعلان موقف سيادي واحد.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، "في الواقع، تم شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، ضد نظام كييف من أجل ضمان سلامة سكان دونباس. هذا صحيح. الآن هي جارية بالفعل كحرب، واقعيا بين موسكو والتجمع الغربي".
وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أن "سيادة أوكرانيا مفهوم مجرد للغاية".
وأضاف بيسكوف: "أوكرانيا ليس لديها سيادة.. أوكرانيا ليس لديها الإرادة ولا الرغبة ولا القدرة على إعلان أي موقف سيادي.. أوكرانيا تملي عليها واشنطن ما يجب القيام به.. هذه حقيقة واضحة ومفهومة تمامًا للجميع".
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