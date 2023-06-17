https://sputnikarabic.ae/20230617/خبيرة-مصرية-منتدى-بطرسبورغ-رسالة-واضحة-لواشنطن-باستحالة-عزل-دولة-بحجم-روسيا-1078214998.html

خبيرة مصرية: منتدى بطرسبورغ رسالة واضحة لواشنطن باستحالة عزل دولة بحجم روسيا

خبيرة مصرية: منتدى بطرسبورغ رسالة واضحة لواشنطن باستحالة عزل دولة بحجم روسيا

اعتبرت أستاذة العلاقات الدولية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، نورهان الشيخ، أن منتدى بطرسبورغ رسالة واضحة للولايات المتحدة باستحالة عزل... 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T13:45+0000

2023-06-17T13:45+0000

2023-06-17T13:45+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

حصري

تقارير سبوتنيك

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تونس - سبوتنيك. قالت الشيخ، لـ"سبوتنيك" إن "هذا المنتدى الحافل بالفعاليات والاتفاقات والحضور الدولي الكبير الذي فاق الـ 130 دولة يؤكد أن الدولة المنعزلة الآن، والتي تعاني العزلة هي الولايات المتحدة وأوروبا التي دخلت في عزلة متزايدة وأصبح هناك شكوك كثيرة حول جدوى آلياتها وطروحاتها ومبادئها".وحول تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن المنافسة العادلة، قالت أستاذة العلاقات الدولية بجامعة القاهرة إن "المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة والغرب الذي ادعى حرية التجارة وضرورة الالتزام بها والتنافسية وغير ذلك وقدم كل هذه الأمور، يتخلى عنها بشكل تام ويحاول محاصرة الدول التي لا تتفق مع التوجهات الغربية".وأضافت: "هناك تنافس غير عادل تماما من جانب أمريكا والغرب وأعتقد أن روسيا لا تخشى المنافسة العادلة، ولكن الغرب وأمريكا هم من يخشون هذه المنافسة وهذا واضح جدا في الحالة الروسية والصين والتضييق على الشركات الصينية خاصة في مجال التكنولوجيا والرقائق".وأضافت أن "روسيا أيضا قادرة، وتجاوزت مثل هذه العراقيل وتواصل تقدمها الاقتصادي والتنموي وتواصل شراكاتها مع باقي العالم".وتابعت الخبيرة المصرية: "كل الدول الآن من خارج المعسكر الغربي تفكر في التعامل بالعملات الوطنية ليس فقط مع روسيا وإنما فيما بينها، وهذا أمر مهم والآن تجمع "بريكس" (يضم كلا من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا)، يكتسب ثقة وجاذبية من جانب العديد من الدول التي تتطلع الى قمة بريكس القادمة وإلى عملة بريكس وإلى كل الخطوات التي قامت بها روسيا وجعلت منها أساسا للتعامل في الاقتصاد العالمي".واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى عام 2022، وقطر في 2021.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثاً فريداً في عالم الاقتصاد والأعمال، ويعقد منذ عام 1997، ومنذ عام 2006 بات يقام برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230617/-توقيع-أكثر-من-900-اتفاقية-بقيمة-4-تريليون-روبل-في-منتدى--بطرسبورغ--الدولي-1078208430.html

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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, حصري, تقارير سبوتنيك