https://sputnikarabic.ae/20230617/-توقيع-أكثر-من-900-اتفاقية-بقيمة-4-تريليون-روبل-في-منتدى--بطرسبورغ--الدولي-1078208430.html
توقيع أكثر من 900 اتفاقية بقيمة 4 تريليون روبل في منتدى بطرسبورغ الدولي
توقيع أكثر من 900 اتفاقية بقيمة 4 تريليون روبل في منتدى بطرسبورغ الدولي
قال مستشار الرئيس الروسي، والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف،إنه قد تم إبرام أكثر من 900 اتفاقية بقيمة 3.8... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T10:26+0000
2023-06-17T10:26+0000
2023-06-17T10:26+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023
روسيا
العالم
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وقال كوبياكوف للصحفيين خلال المؤتمر الختامي للمنتدى: "تم توقيع أكثر من 900 اتفاقية في إطار المنتدى بمبلغ ما يقارب 4 تريليون روبل، بما في ذلك 43 اتفاقية مع ممثلي الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من إيطاليا وإسبانيا".وأضاف: "الاتفاقيات التي أتحدث عنها الآن قد تم أخذها في الاعتبار، تلك التي لا تعتبر سرًا تجاريًا. وصل العديد من ممثلي ما يسمى بالدول غير الصديقة تحت ستار ليست شركاتهم".ويذكر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي للسنة الماضية، تم توقيع 691 اتفاقية بقيمة 5.6 تريليون روبل، وتلك الأرقام التي لا تعتبر سريةً تجاريا".ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230615/مشاركات-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-1078121961.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, روسيا, العالم
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, روسيا, العالم
توقيع أكثر من 900 اتفاقية بقيمة 4 تريليون روبل في منتدى بطرسبورغ الدولي
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قال مستشار الرئيس الروسي، والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف،إنه قد تم إبرام أكثر من 900 اتفاقية بقيمة 3.8 تريليون روبل أثناء فعاليات المنتدى.
وقال كوبياكوف للصحفيين خلال المؤتمر الختامي للمنتدى: "تم توقيع أكثر من 900 اتفاقية في إطار المنتدى بمبلغ ما يقارب 4 تريليون روبل، بما في ذلك 43 اتفاقية مع ممثلي الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات من إيطاليا وإسبانيا".
وأضاف: "الاتفاقيات التي أتحدث عنها الآن قد تم أخذها في الاعتبار، تلك التي لا تعتبر سرًا تجاريًا. وصل العديد من ممثلي ما يسمى بالدول غير الصديقة تحت ستار ليست شركاتهم".
ويذكر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي للسنة الماضية، تم توقيع 691 اتفاقية بقيمة 5.6 تريليون روبل، وتلك الأرقام التي لا تعتبر سريةً تجاريا".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل، واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.