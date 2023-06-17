عربي
https://sputnikarabic.ae/20230617/زلزال-قوته-5-درجات-يضرب-قرب-جزر-الكوريل-1078202234.html
زلزال قوته 5 درجات يضرب قرب جزر الكوريل
زلزال قوته 5 درجات يضرب قرب جزر الكوريل
وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، في المحيط الهادئ إلى الشمال الشرقي من جزيرة كوريل "إيتوروب"، وفقًا للإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T04:25+0000
2023-06-17T04:56+0000
جزر الكوريل
روسيا
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103969/03/1039690399_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_634392783d6e99d2dd21029d589d43f5.jpg
يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "في 17 يونيو الساعة 10.53 صباحا (2.53 بتوقيت موسكو)، تم تسجيل زلزال في المحيط الهادي، على بعد 340 كيلومترا شمال شرق مدينة كوريلسك".وبلغت قوة الحدث الزلزالي 5 درجات، وكان عمقه 40 كيلومترا.وبحسب الخدمة الصحفية للإدارة الرئيسية في وزارة الطوارئ الروسية، فإن سكان مقاطعة سخالين لم يشعروا بالزلزال، ولم تكن هناك اتصالات بخدمات الإنقاذ والطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-قوات-التجمع-الجنوبي-تصد-هجمات-أوكرانية-في-5-مناطق-قرب-أرتيوموفسك--عاجل-1078201731.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103969/03/1039690399_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_77bad86a4e0380647b6a8456e3b02020.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جزر الكوريل, روسيا, زلزال
جزر الكوريل, روسيا, زلزال

زلزال قوته 5 درجات يضرب قرب جزر الكوريل

04:25 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 17.06.2023)
© Sputnik . Aleksander Polyakov /  / الانتقال إلى بنك الصورجزر الكوريل
جزر الكوريل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . Aleksander Polyakov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، في المحيط الهادئ إلى الشمال الشرقي من جزيرة كوريل "إيتوروب"، وفقًا للإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمقاطعة سخالين.
يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "في 17 يونيو الساعة 10.53 صباحا (2.53 بتوقيت موسكو)، تم تسجيل زلزال في المحيط الهادي، على بعد 340 كيلومترا شمال شرق مدينة كوريلسك".
وبلغت قوة الحدث الزلزالي 5 درجات، وكان عمقه 40 كيلومترا.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: قوات التجمع "الجنوبي" تصد هجمات أوكرانية في 5 مناطق قرب أرتيوموفسك
02:06 GMT
وبحسب الخدمة الصحفية للإدارة الرئيسية في وزارة الطوارئ الروسية، فإن سكان مقاطعة سخالين لم يشعروا بالزلزال، ولم تكن هناك اتصالات بخدمات الإنقاذ والطوارئ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبوتين: روسيا لديها أسلحة نووية أكثر من دول "الناتو" وهم يريدون منا تقليلها لكن هذا لن يحدثأمس, 12:02 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع15 يونيو, 09:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала