https://sputnikarabic.ae/20230617/زلزال-قوته-5-درجات-يضرب-قرب-جزر-الكوريل-1078202234.html
زلزال قوته 5 درجات يضرب قرب جزر الكوريل
زلزال قوته 5 درجات يضرب قرب جزر الكوريل
وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، في المحيط الهادئ إلى الشمال الشرقي من جزيرة كوريل "إيتوروب"، وفقًا للإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T04:25+0000
2023-06-17T04:25+0000
2023-06-17T04:56+0000
جزر الكوريل
روسيا
زلزال
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يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "في 17 يونيو الساعة 10.53 صباحا (2.53 بتوقيت موسكو)، تم تسجيل زلزال في المحيط الهادي، على بعد 340 كيلومترا شمال شرق مدينة كوريلسك".وبلغت قوة الحدث الزلزالي 5 درجات، وكان عمقه 40 كيلومترا.وبحسب الخدمة الصحفية للإدارة الرئيسية في وزارة الطوارئ الروسية، فإن سكان مقاطعة سخالين لم يشعروا بالزلزال، ولم تكن هناك اتصالات بخدمات الإنقاذ والطوارئ.
https://sputnikarabic.ae/20230617/الدفاع-الروسية-قوات-التجمع-الجنوبي-تصد-هجمات-أوكرانية-في-5-مناطق-قرب-أرتيوموفسك--عاجل-1078201731.html
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جزر الكوريل, روسيا, زلزال
جزر الكوريل, روسيا, زلزال
زلزال قوته 5 درجات يضرب قرب جزر الكوريل
04:25 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 04:56 GMT 17.06.2023) تابعنا عبر
وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، في المحيط الهادئ إلى الشمال الشرقي من جزيرة كوريل "إيتوروب"، وفقًا للإدارة الرئيسية بوزارة الطوارئ الروسية لمقاطعة سخالين.
يوجنو ساخالينسك - سبوتنيك. وقالت الوزارة: "في 17 يونيو الساعة 10.53 صباحا (2.53 بتوقيت موسكو)، تم تسجيل زلزال في المحيط الهادي، على بعد 340 كيلومترا شمال شرق مدينة كوريلسك".
وبلغت قوة الحدث الزلزالي 5 درجات، وكان عمقه 40 كيلومترا
.
وبحسب الخدمة الصحفية للإدارة الرئيسية في وزارة الطوارئ الروسية، فإن سكان مقاطعة سخالين لم يشعروا بالزلزال، ولم تكن هناك اتصالات بخدمات الإنقاذ والطوارئ.